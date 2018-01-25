Приговор по делу о домашних родах, при которых погиб ребенок, огласят в Витебске 25 января

Новости Беларуси. В Витебске 25 января огласят приговор по громкому делу о домашних родах, которые закончились смертью ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла почти год назад. Белоруска, проживающая в Санкт- Петербурге, приехала на родину. Однако от госпитализации отказалась, потому что ранее уже рожала в домашних условиях. Новорожденная девочка задохнулась в околоплодных водах.

Ранее районный суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в условиях поселения. Однако обвиняемая подала апелляцию. Точку в этом деле сегодня должен поставить областной суд.