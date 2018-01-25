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Гололёд и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 января

25 января 2018 07:27
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Новости Беларуси. Из-за гололеда 25 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя и, как результат, гололедица на дорогах. Днем температура воздуха будет достигать 3 градусов выше ноля. Ветер южный и юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с, порывы – до 14 м/с.

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# общество # Погода в Беларуси

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