Гололёд и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 25 января

Новости Беларуси. Из-за гололеда 25 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

По всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя и, как результат, гололедица на дорогах. Днем температура воздуха будет достигать 3 градусов выше ноля. Ветер южный и юго-западный со скоростью от 5 до 10 м/с, порывы – до 14 м/с.