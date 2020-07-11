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Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

11 июля 2020 12:35
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Новости Беларуси.  Оршанский льнокомбинат завершает модернизацию швейной фабрики. Производство расширили – появился новый цех. Предприятие закупило современное оборудование для пошива одежды из собственных тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось-1

Общая сумма собственных инвестиций – около 3,5 миллиона рублей. После запуска цеха здесь будут производить мужские и женские брюки и сорочки. Комбинат рассчитывает на выпуск до 200 тысяч изделий в год. До модернизации фабрики заказы для льнокомбината отшивали сторонние организации.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось-4

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:
30 ноября 2018 года наше предприятие посещал с рабочим визитом Александр Григорьевич Лукашенко, наш Президент. И в ходе визита были даны конкретные поручения по более углубленной переработке льняного волокна. В связи с этим нами был подготовлен бизнес-план, в ходе (выполнения - прим. ред.) которого мы предусмотрели увеличение мощности по переработке короткого волокна в рамках модернизации фабрики № 1, которое позволило бы нам увеличить объем выпускаемой продукции, создать новые рабочие места. И, безусловно, решить основную задачу – получать продукт с большей добавленной стоимостью здесь, на Оршанском льнокомбинате.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось-7

Модернизация швейной фабрики стала третьим этапом масштабного технического переоснащения льнокомбината. До этого предприятие полностью заменило линейку оборудования для переработки сырья и выпуска тканей. Благодаря этому Оршанский комбинат теперь может составить конкуренцию ведущим мировым производителям.

Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось-10

В год здесь выпускают 18 миллионов погонных метров тканей. Это почти половина длины экватора. Продукция отправляется в 43 государства.

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Сидин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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