Модернизация швейной фабрики на Оршанском льнокомбинате завершается. Что изменилось

Новости Беларуси. Оршанский льнокомбинат завершает модернизацию швейной фабрики. Производство расширили – появился новый цех. Предприятие закупило современное оборудование для пошива одежды из собственных тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общая сумма собственных инвестиций – около 3,5 миллиона рублей. После запуска цеха здесь будут производить мужские и женские брюки и сорочки. Комбинат рассчитывает на выпуск до 200 тысяч изделий в год. До модернизации фабрики заказы для льнокомбината отшивали сторонние организации.

Сергей Сидин, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

30 ноября 2018 года наше предприятие посещал с рабочим визитом Александр Григорьевич Лукашенко, наш Президент. И в ходе визита были даны конкретные поручения по более углубленной переработке льняного волокна. В связи с этим нами был подготовлен бизнес-план, в ходе (выполнения - прим. ред.) которого мы предусмотрели увеличение мощности по переработке короткого волокна в рамках модернизации фабрики № 1, которое позволило бы нам увеличить объем выпускаемой продукции, создать новые рабочие места. И, безусловно, решить основную задачу – получать продукт с большей добавленной стоимостью здесь, на Оршанском льнокомбинате.

Модернизация швейной фабрики стала третьим этапом масштабного технического переоснащения льнокомбината. До этого предприятие полностью заменило линейку оборудования для переработки сырья и выпуска тканей. Благодаря этому Оршанский комбинат теперь может составить конкуренцию ведущим мировым производителям.