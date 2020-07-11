Цифры по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 11 июля

Новости Беларуси. По состоянию на 11 июля в Беларуси завершили лечение от COVID-19 и выписаны из учреждений здравоохранения 54 919 пациентов.

Как сообщает Минздрав в Telegram-канале, в республике инфекция выявлена у 64 767 человек. На территории страны скончались 459 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались коронавирусом.

Всего в стране сделано 1 123 158 тестов на COVID-19.