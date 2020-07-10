Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья
Новости Беларуси. Из-за капитального ремонта одного из дворов по улице Короля снесли детскую площадку и вырубили несколько старых деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Общественное обсуждение по благоустройству дворовой территории прошло два года назад. А в мае рабочие приступили к реализации идей.
Однако некоторые жильцы капремонтом недовольны. Например, вместо привычной детской площадки появилась парковка, исчезли кусты и скамейки. А на месте срубленных деревьев вымостили плиткой дорогу.
Артём Лобко, заместитель главы администрации Московского района:
Проектом предусмотрено устройство дополнительных торшеров освещения и дополнительных парковочных мест. Будет выполнено устройство достаточно большой детской площадки. Еще дополнительно будет высажено 15 деревьев.