Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья

Новости Беларуси. Из-за капитального ремонта одного из дворов по улице Короля снесли детскую площадку и вырубили несколько старых деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественное обсуждение по благоустройству дворовой территории прошло два года назад. А в мае рабочие приступили к реализации идей.