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Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья

10 июля 2020 21:24
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Новости Беларуси. Из-за капитального ремонта одного из дворов по улице Короля снесли детскую площадку и вырубили несколько старых деревьев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общественное обсуждение по благоустройству дворовой территории прошло два года назад. А в мае рабочие приступили к реализации идей.

Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья-1

Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья-3

Однако некоторые жильцы капремонтом недовольны. Например, вместо привычной детской площадки появилась парковка, исчезли кусты и скамейки. А на месте срубленных деревьев вымостили плиткой дорогу.

Из-за капремонта одного из дворов на Короля снесли детскую площадку и вырубили деревья-6

Артём Лобко, заместитель главы администрации Московского района:
Проектом предусмотрено устройство дополнительных торшеров освещения и дополнительных парковочных мест. Будет выполнено устройство достаточно большой детской площадки. Еще дополнительно будет высажено 15 деревьев.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Артем Лобко # Фотофакт

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