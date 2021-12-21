Мода возвращается к женственности и элегантности. Как сочетать трикотажные вещи в гардеробе?

Уютный, стильный, незаменимый трикотаж. Дизайнеры поработали с вязкой и переключили будни на тропики. Сочные цвета – заряд на успех. И да, не стоит списывать со счетов платья.

Елена Турбай, стилист:

Платья трикотажные могут быть как свободного кроя, так и кроя так называемого сьют, что говорит об облегании. Поверх можно одевать жакеты с мужского плеча и носить спокойно в офис либо в повседневной жизни. Трикотажные костюмы могут быть как двойки, так и тройки. На самом деле, юбки сейчас уже немного вытеснили брюки, что говорит о том, что мы возвращаемся к той самой женственности, красоте. Может быть и юбка-мини, А-силуэта либо облегающая, выбирайте, что вам больше по душе.

Платья в рубчик. Под прицелом соблазнительные разрезы, вырезы. Сеты с топами притягивают к себе внимание. К тому же, маленькие трикотажные платьица легко интегрировать в гардероб и сочетать. Минимализм не выходит из моды. Елена Турбай:

Если же вы выбираете юбку с разрезом спереди, то она сможет вытянуть силуэт, добавит пикантности в образ. Если же вам хочется какого-то бунтарства, добавляйте грубую обувь либо высокие сапоги с пуховиком.

В топе – объемные свитеры. Леопардовый окрас, отголоски кантри, морозные узоры, косы, жгуты, молнии 90-х в почетном списке. Ремешок подчеркнет фигуру. Цепи добавят дерзости и вкуса. А разные фактуры создадут эффект вау. Трикотаж с кожей, атласом, пайетками – необычно, интересно.

Елена Турбай:

Дизайнеры предлагают какие-то удлиненные трикотажные рваные свитеры носить с облегающими брюками, леггинсами. Если мы говорим о кардиганах, то они могут быть разнообразные: как удлиненные, так и укороченные. Дизайнеры предлагают их носить не только с джинсами и брюками. Они сочетаются со струящимися женственными платьями, юбками, это смотрится достаточно элегантно и красиво.

Яркие цвета, принты сочетайте со спокойной гаммой. Это добавит свежести и взбодрит. Чтобы обновки согревали долго, храните трикотаж на полках, ни в коем случае не на вешалках. Иначе потеряете фасон.