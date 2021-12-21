Рождественский декор из арматуры и кружева. В Гомеле открылась выставка «ТехноЁлка»

Новости Беларуси. В Гомеле открылась областная выставка работ конкурса «ТехноЕлка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гомеле открылась областная выставка работ конкурса «ТехноЕлка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней представлено около 800 предметов рождественского декора и сувениров. Пряничные домики, подвесные панно, игрушки и елки-трансформеры. Свои работы на конкурс готовили как ученики колледжа, так и их мастера-наставники. Использовали различные материалы: от традиционной древесины до кружева и арматуры. Жюри выбирало лучших в 11 номинациях. Рождественские композиции и ретроелки дополнили патриотические работы на тему Года народного единства. Также участники соревновались в изготовлении всевозможных тигров – символа наступающего 2022 года
Жанна Денисова, заведующая отделом Гомельского областного Дома учащихся и работников учреждений профессионального образования:
У нас приняли участие 49 учебных заведений: профессионально-технического образования, среднего специального, есть высшие учебные заведения. Например, медицинский университет принял участие. Такие работы, они очень интересные, где-то с подсветкой, где-то используют различные техники исполнения.
Лучшие областные проекты (130 работ) сейчас представлены на финальном этапе конкурса в Минске. Победителей «ТехноЕлки» определят в январе.