Рождественский декор из арматуры и кружева. В Гомеле открылась выставка «ТехноЁлка»

На ней представлено около 800 предметов рождественского декора и сувениров. Пряничные домики, подвесные панно, игрушки и елки-трансформеры. Свои работы на конкурс готовили как ученики колледжа, так и их мастера-наставники. Использовали различные материалы: от традиционной древесины до кружева и арматуры. Жюри выбирало лучших в 11 номинациях. Рождественские композиции и ретроелки дополнили патриотические работы на тему Года народного единства. Также участники соревновались в изготовлении всевозможных тигров – символа наступающего 2022 года