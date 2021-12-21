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В Беларуси начнут прививать детей от коронавируса. Рассказываем, когда и чем

21 декабря 2021 08:19
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Новости Беларуси. В Беларуси разрешили вакцинацию детей против COVID-19. Кампания начнется со следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси начнут прививать детей от коронавируса. Рассказываем, когда и чем-1

Прививать Минздрав рекомендовал китайским препаратом Verо Cell. Вакцинировать детей будут с 12 лет с согласия родителей ребенка или его законных представителей и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее чем через полгода.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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