В Беларуси начнут прививать детей от коронавируса. Рассказываем, когда и чем

Новости Беларуси. В Беларуси разрешили вакцинацию детей против COVID-19. Кампания начнется со следующей недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прививать Минздрав рекомендовал китайским препаратом Verо Cell. Вакцинировать детей будут с 12 лет с согласия родителей ребенка или его законных представителей и при отсутствии противопоказаний. После перенесенной коронавирусной инфекции ввести препарат можно будет не ранее чем через полгода.