На личный приём к Александру Турчину пришли 16 человек. Какие проблемы обсудили?

Новости Беларуси. Личный прием у губернатора. Со своими проблемами к Александру Турчину обратились 16 человек. Большинство из них из Минска и пристоличья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основные вопросы – жилищные и земельные.

Так, один из заявителей просил выделить 200 гектаров для сева под зерновые. Александр Турчин отметил, что для получения такого большого участка сначала нужно продемонстрировать хозяйственный подход на меньшей площади. Если гражданин проявит себя хорошим хозяином, гектары дадут без проблем. А Сергею Тройничу в деревне Микуличи земля нужна для строительства дома и производственного помещения по обработке стекла. Заявитель не просто пришел с проблемой, но и предложил председателю облисполкома возможность ее решения. Вопрос скоро будет снят.

Сергей Тройнич:

Председатель вроде бы убедил, что эти вопросы решаемы. Вопрос всегда стоит времени. Как сказали в комментариях, что в течение месяца вопрос должен, в принципе, решиться. По производственному помещению тоже ответ дали более или менее удовлетворяющий меня. Надеюсь, что меня услышали, поняли, и, в принципе, я думаю, что ответ будет положительный. А вот в деревне Волковичи Дзержинского района уже в 2021 году может появиться асфальт. Этот населенный пункт активно развивается, поэтому губернатор поддержал идею развития инфраструктуры.