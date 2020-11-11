Дмитрий Шевцов: призывы не оказывать медпомощь тем или иным людям никаким образом не коррелируют с достоинством врача

Новости Беларуси. Верность пациентам и профессии на первое место ставят многие заслуженные медики, люди с богатым врачебным опытом, знающие цену человеческой жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Медики должны быть вне политики по той простой причине, что человек, надевающий белый халат, позиционирует себя не только с внешней, физической чистотой, но и с душевной чистотой.

Я всегда говорю о том, что медицинские работники, врачи, люди в белых халатах даже во время Великой Отечественной войны оказывали медицинскую помощь, спасали жизни не только советским солдатам, но и немецким.

Фёдор Карпенко: все имеют право на свою политическую, гражданскую позицию, но на оказание медицинской помощи это не должно влиять

Я иногда читаю в интернет-каналах о том, что призывают не оказывать медицинскую помощь тем или иным людям. Мы все должны понимать, что это не только никаким образом не коррелирует с достоинством врача, не позиционируется никак, потому что идет в разрез с этикой и с деонтологией, но это уголовно наказуемые вещи. Мы должны прекрасно понимать, что есть в Уголовном кодексе не только Республики Беларусь, но и других стран, уголовная ответственность за неоказание либо ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Но любой человек, имеющий знания, логику и умеющий понимать, прекрасно поймет, кто за чем стоит, когда вызывают врачей, учителей, других людей выйти на какие-то демонстрации.