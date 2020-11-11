Фёдор Карпенко: все имеют право на свою политическую, гражданскую позицию, но на оказание медицинской помощи это не должно влиять
Новости Беларуси. Вопросы неоказания медицинской помощи вообще не должны рассматриваться – такое мнение высказал директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко.
Как относитесь к тем врачам, которые идут на улицы и таким образом выражают свою гражданскую позицию (неважно, в рабочее или нет время)?
Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
Врач в первую очередь должен лечить. Он нанят народом для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Есть уникальные специалисты… Любой врач практически уникален. Выпадение любого врача из оказания медицинской помощи – это действительно катастрофа.
Все имеют право на свою политическую, гражданскую позицию. Но на оказание медицинской помощи, на возможность вообще оказания медицинской помощи это никак не должно влиять. В первую очередь мы должны думать о том, что мы должны прийти на свои рабочие места, конечно. От нас зависят пациенты, хотим мы этого или не хотим. Мы наняты сегодня нашим народом, государством для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, и никак по-другому.
Сегодня увидела, что призывают не оказывать помощь конкретному списку лиц. Насколько для вас это приемлемо – кому-то оказывать, кому-то не оказывать помощь?
Федор Карпенко:
Я начинал работать с участкового врача-терапевта, наверное, 40-50 пациентов в день я видел. Мои гуманные основы, которые вкладывались, когда нас учили – я думаю, и сейчас учат – я должен сделать даже больше того, что меня просят. То есть врач не приемлет страдания, не приемлет боль, и он должен принимать все меры к оказанию медицинской помощи человеку вне зависимости от его вероисповедания, политических или религиозных действий. Все клятвы, начиная от клятвы Гиппократа и клятвы врача Республики Беларусь, говорят об этом.
Но дело не в клятве даже, дело в наших внутренних вариантах. Если, не дай бог, например, мы начнем делить, кому-то кровь будет лучше, кому-то – хуже, будут разрушены любые основы, в том числе и здравоохранения. Поэтому – еще раз – вопросы неоказания медицинской помощи, наверное, вообще не должны рассматриваться.