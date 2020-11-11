Фёдор Карпенко: все имеют право на свою политическую, гражданскую позицию, но на оказание медицинской помощи это не должно влиять

Как относитесь к тем врачам, которые идут на улицы и таким образом выражают свою гражданскую позицию (неважно, в рабочее или нет время)?

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

Врач в первую очередь должен лечить. Он нанят народом для того, чтобы оказывать медицинскую помощь. Есть уникальные специалисты… Любой врач практически уникален. Выпадение любого врача из оказания медицинской помощи – это действительно катастрофа.

Все имеют право на свою политическую, гражданскую позицию. Но на оказание медицинской помощи, на возможность вообще оказания медицинской помощи это никак не должно влиять. В первую очередь мы должны думать о том, что мы должны прийти на свои рабочие места, конечно. От нас зависят пациенты, хотим мы этого или не хотим. Мы наняты сегодня нашим народом, государством для того, чтобы оказывать медицинскую помощь, и никак по-другому.

Сегодня увидела, что призывают не оказывать помощь конкретному списку лиц. Насколько для вас это приемлемо – кому-то оказывать, кому-то не оказывать помощь?