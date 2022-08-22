В Доме правительства жили немецкие солдаты, а сам город разрушен на 80%. Как выглядел Минск в первые дни войны?

Анастасия Макеева, корреспондент:

22 июня 1941-го. Приграничье пылает в огне, а в Минске царит атмосфера выходного. Кто-то собирается на спектакль гастролирующих трупп, кто-то – на торжественное открытие Комсомольского озера. Но праздник-парад перечеркнуло радиосообщение Молотова. Минчане верили и надеялись, что конфликт на границе разрешится за пару дней.

Надежды вдребезги. Белорусскую столицу ожидал самый жуткий сценарий за всю историю. Три года в кандалах оккупации. 1 100 дней и ночей на курке у фашистов. Минск, Смоленск, Вильнюс немцы стремились захватить молниеносно. По территории Беларуси наносился главный стратегический удар. Мирное небо почернело от свастики. За туфли можно было выменять 5 кг картофеля, за одеяло – курицу. Какие условия ставили оккупанты минчанам? Подробности.

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Минск был захвачен на седьмой день войны, то есть 28 июня. 23 июня окраины Минска подверглись первым бомбардировкам. Были совершены налеты на аэродром в Лошице, на товарную станцию. 24 июня – это день первой массированной бомбардировки Минска, когда немецкие самолеты бесконечно висели над городом. Минск был очень сильно разрушен, он горел. Люди, пытаясь прятаться в подвалах домов, гибли под обломками, под завалами зданий.

Полина Усхопова, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Минск был разрушен намного сильнее, чем Варшава, Амстердам и Дюнкерк, практически на 80 %. Страх эвакуации был сильнее, чем страх остаться в городе. Тем более, что по вереницам людей, повозок, которые уходили на восток, наносились авиаудары.

Первые бои – первые герои. Чтобы прорваться к Минску, гитлеровцы в районе Острошицкого городка выбросили десант: танки, машины с пехотой. Но путь врагам преградили стрелковые дивизии Михайлова и Руссиянова. Желание победить закалило на подвиги. Именно там впервые применили стеклянные гранаты – бутылки с зажигательной смесью, известные как коктейль Молотова. Батальон капитана Коврижко с помощью карманной артиллерии оставил с носом 20 немецких танков.

Светлана Прибыш:

Находятся у нас материалы, рассказывающие о летчиках 207-го дальнебомбардировочного авиаполка. На пятый день войны экипаж Николая Гастелло направил свой горящий подбитый самолет на колонну немецкой техники. Это происходило под Радошковичами.

В нашем музее в настоящее время представлен и мотор самолета Ил-4. Этот мотор и другие предметы нашли уже в послевоенные годы, они принадлежали другому экипажу, Александра Маслова, который также героически сражался и погиб в первые дни войны.

Около памятника Ленину зимой мальчишки чистят немецким солдатам обувь.

Минск военный в коллекции Ивана Тиринова раскрывается с другого ракурса. В альбоме краеведа – около 2 000 оригиналов. Каждый как трофей добывал на аукционах. В опаленных буднях больше всего карточек Дома правительства. Каждый немец стремился запечатлеть себя в центре города, который оказался под его сапогом.

Иван Тиринов, краевед, коллекционер:

Дом правительства использовался как объект, в котором размещалась различная администрация, первое время они использовали его как общежитие, там жили солдаты. Потом как лазарет.