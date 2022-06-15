Пока только мониторинг мест, но с 15 сентября будут срезать гнёзда. Как справляются с нападениями ворон?

Новости Беларуси. Жители Гродно бьют тревогу – вороны атакуют горожан и домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставляют на теле синяки, а то и кровавые раны. Местные жители обеспокоены не на шутку, особенно переживают за своих детей, ведь когти и клювы у этих птиц довольно массивные. Счет пострадавших уже пошел на десятки.

Что делать, когда участок, где вороны проявляют наибольшую активность, находится рядом с домом или дерево с гнездом прямо на территории детского сада и заботливые мамы-вороны превращают в настоящий кошмар жизнь матерей маленьких детей?