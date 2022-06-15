Пока только мониторинг мест, но с 15 сентября будут срезать гнёзда. Как справляются с нападениями ворон?
Новости Беларуси. Жители Гродно бьют тревогу – вороны атакуют горожан и домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставляют на теле синяки, а то и кровавые раны. Местные жители обеспокоены не на шутку, особенно переживают за своих детей, ведь когти и клювы у этих птиц довольно массивные. Счет пострадавших уже пошел на десятки.
Что делать, когда участок, где вороны проявляют наибольшую активность, находится рядом с домом или дерево с гнездом прямо на территории детского сада и заботливые мамы-вороны превращают в настоящий кошмар жизнь матерей маленьких детей?
Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
С наступлением весенне-летнего периода в дежурную службу МЧС поступают сообщения о нападении вороны, об агрессивном поведении птиц. Диспетчеры, принимая сообщения, передают поступившую информацию по линии единой диспетчерской службы в коммунальное хозяйство, представителям охраны природы, а также специалистам заинтересованных служб.
Ученые утверждают, радикальные методы борьбы с воронами могут усугубить ситуацию – вызовут еще большую агрессию у птиц, которые и так слывут злопамятными – могут мстить долгие годы. Отстреливать ворон и разорять их гнезда в период взросления птенцов запрещено законом. Превентивные меры коммунальные службы могут предпринимать исключительно с 15 сентября и до середины февраля.
Андрей Лубин, начальник участка лесного хозяйства, эколог предприятия «Гроднозеленстрой»:
Собираются в течение летнего периода, весеннего периода обращения граждан, жалобы. Наши специалисты делают мониторинг мест, где на людей нападали эти вороны. И уже начиная с 15 сентября мы вышкой, пока нет там живых птиц, срезаем эти гнезда.
Системное срезание гнезд в холодный сезон в конце концов отбивает охоту у ворон селиться именно на этих деревьях, но они начинают вить гнезда в соседних районах. Ведь реалии таковы: сегодня все больше чернокрылых птиц покидают поля и селятся в городе – поближе к мусорным контейнерам и доступной еде. А значит, время задуматься о балансе между природой и безопасностью человека.