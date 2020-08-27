Столин, Светлогорск, Кобрин и другие. Где и когда пройдут митинги за мир в Беларуси

Новости Беларуси. Тысячи белорусов продолжают выходить на митинги за мир и безопасность в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 августа всех, кто хочет публично высказать слова поддержки, в Минске приглашают собраться в 18.00 на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь».