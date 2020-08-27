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Столин, Светлогорск, Кобрин и другие. Где и когда пройдут митинги за мир в Беларуси

27 августа 2020 14:45
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Новости Беларуси. Тысячи белорусов продолжают выходить на митинги за мир и безопасность в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столин, Светлогорск, Кобрин и другие. Где и когда пройдут митинги за мир в Беларуси-1

27 августа всех, кто хочет публично высказать слова поддержки, в Минске приглашают собраться в 18.00 на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь».

Столин, Светлогорск, Кобрин и другие. Где и когда пройдут митинги за мир в Беларуси-4

Под государственной символикой на улицы также выйдут жители Столина, Светлогорска, Кобрина и многих других городов. Свою солидарность с жителями выразят и автолюбители.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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