Столин, Светлогорск, Кобрин и другие. Где и когда пройдут митинги за мир в Беларуси

Новости Беларуси. Тысячи белорусов продолжают выходить на митинги за мир и безопасность в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тысячи белорусов продолжают выходить на митинги за мир и безопасность в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 августа всех, кто хочет публично высказать слова поддержки, в Минске приглашают собраться в 18.00 на площадке у станции метро «Партизанская» перед универмагом «Беларусь».
Под государственной символикой на улицы также выйдут жители Столина, Светлогорска, Кобрина и многих других городов. Свою солидарность с жителями выразят и автолюбители.