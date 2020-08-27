«Вот наш флаг, он красно-зелёный». Что говорили участники митинга за мир в Островце

Все говорят «заплатили» – нет, нам никто не платил. Мы пришли потому, что я хочу жить здесь, в Беларуси. Вот наш флаг, он красно-зеленый. Это моя страна.

Я из дома, я не знала. Вот буквально за десять минут только узнала, что здесь будет такой авторобег в поддержку Президента. «Сына, чем быстрее», – и мы сюда успели приехать. Я очень рада этому. За Беларусь, чтобы было спокойно и хорошо. Мы только за стабильность, от души и искренне говорим это.

Участники посетили шесть знаковых мест, у каждого возложили цветы.