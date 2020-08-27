«Вот наш флаг, он красно-зелёный». Что говорили участники митинга за мир в Островце

Новости Беларуси. 26 августа в Островце у памятника советским воинам и партизанам акция объединила неравнодушных к будущему Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 августа в Островце у памятника советским воинам и партизанам акция объединила неравнодушных к будущему Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Представители разных профессий и поколений выразили свою гражданскую позицию. Кульминацией стал патриотический автомарафон.
Машины, украшенные национальными флагами, проехали по дорогам Островецкого района, останавливаясь у памятных объектов.
Все говорят «заплатили» – нет, нам никто не платил. Мы пришли потому, что я хочу жить здесь, в Беларуси. Вот наш флаг, он красно-зеленый. Это моя страна.
Я из дома, я не знала. Вот буквально за десять минут только узнала, что здесь будет такой авторобег в поддержку Президента. «Сына, чем быстрее», – и мы сюда успели приехать. Я очень рада этому. За Беларусь, чтобы было спокойно и хорошо. Мы только за стабильность, от души и искренне говорим это.
Участники посетили шесть знаковых мест, у каждого возложили цветы.