Валерий Цепкало: регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси

Валерий Цепкало:

В Беларуси к этому привыкли, это понимают, начинают работать активно горизонтальные связи. Здесь, когда уже выходят по 250-300 тысяч человек на улицу, совершенно непонятно, против кого работать. Совершенно непонятно, кто является организатором, зачинщиком и так далее. Регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси, потому как вы понимаете: в Беларуси это сделать невозможно.