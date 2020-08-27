Прямой эфир

Валерий Цепкало: регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси

27 августа 2020 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тот факт, что регулирование «мирных протестов» происходит из-за пределов Беларуси, подтвердил один из противников действующей власти Валерий Цепкало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Цепкало: регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси-1

Валерий Цепкало:
В Беларуси к этому привыкли, это понимают, начинают работать активно горизонтальные связи. Здесь, когда уже выходят по 250-300 тысяч человек на улицу, совершенно непонятно, против кого работать. Совершенно непонятно, кто является организатором, зачинщиком и так далее. Регулирование этих процессов в большей степени происходит сегодня из-за пределов Беларуси, потому как вы понимаете: в Беларуси это сделать невозможно. 

# Акции протеста # общество # Валерий Цепкало # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пожилым людям хочется идти в ногу со временем». Чему учат пенсионеров на IT-курсах в Смолевичах?
27 августа 2020 14:26

«Пожилым людям хочется идти в ногу со временем». Чему учат пенсионеров на IT-курсах в Смолевичах?

Жара или холод? Какая погода в Беларуси будет в последние дни лета
27 августа 2020 09:59

Жара или холод? Какая погода в Беларуси будет в последние дни лета

Александр Лукашенко: стабильная работа промышленности – краеугольный камень экономики страны
27 августа 2020 08:01

Александр Лукашенко: стабильная работа промышленности – краеугольный камень экономики страны