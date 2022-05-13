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Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»

13 мая 2022 11:56
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Новости Беларуси. Новый проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мокрая история или дело – труба.

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»-1

Я живу в воде, всплываю ненадолго, потом опять ныряю.

В квартире минчанки уже несколько лет льет как из ведра.

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»-4

Вот эта часть вся уже в грибке, вот-вот полетит облицовка.

Дождь с потолка и ночные дежурства с тазиками. Что делать, если соседи поставили потоп на поток?

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»-7

В эту квартиру уже приезжала пожарная, очень стремные соседи, очень опасные, тем более газ тут у нас. Конечно, мы таких соседей боимся.

Плесень, грибок и постоянная сырость.

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»-10

Плесень – это медленная убийца человека. То есть если постоянно прибывать в том помещении, где плесень, то это вполне может привести к летальному исходу.

Где взять зонтик от проблем и можно ли выселить «гидрожильцов»?

Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»-13

Решение выселить такого человека без предоставления жилого помещения либо отказать в удовлетворении иска о выселении будет решать суд.

Как не дать виновным выйти сухими из воды и где искать справедливости, а главное – защиты от горе-соседей? Разберемся вместе.

«Решение есть!» 13 мая в 16:50 на СТВ.

# Соседи # общество # Фотофакт

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