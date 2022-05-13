Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»
Новости Беларуси. Новый проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мокрая история или дело – труба.
Я живу в воде, всплываю ненадолго, потом опять ныряю.
В квартире минчанки уже несколько лет льет как из ведра.
Вот эта часть вся уже в грибке, вот-вот полетит облицовка.
Дождь с потолка и ночные дежурства с тазиками. Что делать, если соседи поставили потоп на поток?
В эту квартиру уже приезжала пожарная, очень стремные соседи, очень опасные, тем более газ тут у нас. Конечно, мы таких соседей боимся.
Плесень, грибок и постоянная сырость.
Плесень – это медленная убийца человека. То есть если постоянно прибывать в том помещении, где плесень, то это вполне может привести к летальному исходу.
Где взять зонтик от проблем и можно ли выселить «гидрожильцов»?
Решение выселить такого человека без предоставления жилого помещения либо отказать в удовлетворении иска о выселении будет решать суд.
Как не дать виновным выйти сухими из воды и где искать справедливости, а главное – защиты от горе-соседей? Разберемся вместе.
«Решение есть!» 13 мая в 16:50 на СТВ.