Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Анонс проекта «Решение есть!»

Новости Беларуси. Новый проект СТВ, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В квартире минчанки уже несколько лет льет как из ведра.

Я живу в воде, всплываю ненадолго, потом опять ныряю.

Дождь с потолка и ночные дежурства с тазиками. Что делать, если соседи поставили потоп на поток?

Вот эта часть вся уже в грибке, вот-вот полетит облицовка.

В эту квартиру уже приезжала пожарная, очень стремные соседи, очень опасные, тем более газ тут у нас. Конечно, мы таких соседей боимся.

Плесень – это медленная убийца человека. То есть если постоянно прибывать в том помещении, где плесень, то это вполне может привести к летальному исходу.

Где взять зонтик от проблем и можно ли выселить «гидрожильцов»?