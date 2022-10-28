«Пошагово расписывается речь». Маркетолог рассказала о технологиях продаж

Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Инна Добромудрова, старший преподаватель Института бизнеса БГУ, маркетолог:

Есть понятие технологии продаж. Работают профессионалы. Для того, чтобы продать, пишется специальный скрипт продаж, то есть пошагово расписывается речь.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Наверное, ответы на любые возражения?

Инна Добромудрова:

Конечно, и ответы на любые возражения. Это профессионально, очень все четко расписывается, учитывая целевую аудиторию, потому что целевую аудиторию эти люди сами собирают. Ведь не мы к ним пришли, а они нам позвонили и собрали. Они четко знали, кого приглашают.