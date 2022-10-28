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«Пошагово расписывается речь». Маркетолог рассказала о технологиях продаж

28 октября 2022 15:58
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Распродажа, скидка и ограниченный товар. Каждый день на нас обрушиваются тонны рекламной информации. Бренды готовы вкладывать миллионы в продвижение своего продукта. О том, как PR-менеджеры заставляют нас спускать бешеные деньги и может ли среднестатистический покупатель противостоять современному маркетингу, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Пошагово расписывается речь». Маркетолог рассказала о технологиях продаж-1

Инна Добромудрова, старший преподаватель Института бизнеса БГУ, маркетолог:
Есть понятие технологии продаж. Работают профессионалы. Для того, чтобы продать, пишется специальный скрипт продаж, то есть пошагово расписывается речь.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Наверное, ответы на любые возражения?

Инна Добромудрова:
Конечно, и ответы на любые возражения. Это профессионально, очень все четко расписывается, учитывая целевую аудиторию, потому что целевую аудиторию эти люди сами собирают. Ведь не мы к ним пришли, а они нам позвонили и собрали. Они четко знали, кого приглашают.

«Пошагово расписывается речь». Маркетолог рассказала о технологиях продаж-4

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, лайф-коуч:
На кастрюли, скорее всего, это будут женщины от 45 и дальше – те, которые еще у кастрюли.

Инна Добромудрова:
Безусловно.

Нелли Куприянович:
Вся молодежь сейчас – полуготовое, полуфабрикат купили. Они даже не знают, что такое кастрюля, сковорода.

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# Торговля # общество # Инна Добромудрова # Ольга Шерснёва # Нелли Куприянович # Фотофакт

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