«Много натурального». Узнали у директора кожевенного предприятия, какие цвета будут в моде в следующем сезоне

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о модных цветах следующего сезона. Ольга Коршун, ведущая:

Самый сложный цвет?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Это белый, который как лист бумаги. Очень трудно достичь, чтобы не было желтизны, чтобы белизна сохранялась. Особенно с учетом того, что сейчас много потребностей на белую кожу в разных исполнениях. Дают образец и говорят, что нам надо такого цвета. Ольга Коршун:

То есть маленький образец могут привезти? Ольга Политико:

Да, нам нужна кожа такого цвета и такого качества. Экспериментальщики вместе с технологами подбирают. Мы с ними ругались, что они так скромничают, подбирая цвет, они отрабатывают много разных, пока дойдут до нужного. По-разному бывает. Можно и за час угадать, а можно неделю подбирать. В процессе подбора получается много других интересных оттенков, поэтому надо предлагать потребителям и другие оттенки. Может, они еще лучше, чем они заказывали. Ольга Коршун:

Неделя, чтобы подобрать цвет?

Ольга Политико:

Бывают очень сложные цвета, где много красителей надо смешивать. Ольга Коршун:

У вас талантливые люди, которые неделю бьются над цветом. У вас тут самая разнообразная палитра, вы уже знаете, какие цвета будут модными в следующем сезоне. Раскройте нам секрет. Ольга Политико:

Да, мы плотно работаем с поставщиками химии, потому что они вместе со своими химическими материалами (красителями, пигментами) сразу нам предлагают методики, по которым этот цвет можно получить. Мы получаем такие каталоги. Видите, есть уже и 22, и 23. Можете заглянуть. Видите, что много натурального, природные цвета. Лучше, чем природа придумала, не сделаешь. Ольга Коршун:

И яркие здесь есть.

Ольга Политико:

И яркие мы тоже отрабатываем. По-прежнему в моде то, что связано со стилем пустыни – песок, пустыня, какая-то листва. Мята и пудра в тренде. И разные виды наделок, чтобы оно смотрелось по-разному. У нас есть ряд галантерейщиков, которые очень любят кожу с эффектом старения, потертости. Особенно любят мужские коллекции отшивать. Ольга Коршун:

А сколько всего у вас наименований кожи или цветов?