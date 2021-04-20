«Много натурального». Узнали у директора кожевенного предприятия, какие цвета будут в моде в следующем сезоне

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о модных цветах следующего сезона.
Ольга Коршун, ведущая:
Самый сложный цвет?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о модных цветах следующего сезона.
Ольга Коршун, ведущая:
Самый сложный цвет?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Это белый, который как лист бумаги. Очень трудно достичь, чтобы не было желтизны, чтобы белизна сохранялась. Особенно с учетом того, что сейчас много потребностей на белую кожу в разных исполнениях. Дают образец и говорят, что нам надо такого цвета.
Ольга Коршун:
То есть маленький образец могут привезти?
Ольга Политико:
Да, нам нужна кожа такого цвета и такого качества. Экспериментальщики вместе с технологами подбирают. Мы с ними ругались, что они так скромничают, подбирая цвет, они отрабатывают много разных, пока дойдут до нужного. По-разному бывает. Можно и за час угадать, а можно неделю подбирать. В процессе подбора получается много других интересных оттенков, поэтому надо предлагать потребителям и другие оттенки. Может, они еще лучше, чем они заказывали.
Ольга Коршун:
Неделя, чтобы подобрать цвет?
Ольга Политико:
Бывают очень сложные цвета, где много красителей надо смешивать.
Ольга Коршун:
У вас талантливые люди, которые неделю бьются над цветом. У вас тут самая разнообразная палитра, вы уже знаете, какие цвета будут модными в следующем сезоне. Раскройте нам секрет.
Ольга Политико:
Да, мы плотно работаем с поставщиками химии, потому что они вместе со своими химическими материалами (красителями, пигментами) сразу нам предлагают методики, по которым этот цвет можно получить. Мы получаем такие каталоги. Видите, есть уже и 22, и 23. Можете заглянуть. Видите, что много натурального, природные цвета. Лучше, чем природа придумала, не сделаешь.
Ольга Коршун:
И яркие здесь есть.
Ольга Политико:
И яркие мы тоже отрабатываем. По-прежнему в моде то, что связано со стилем пустыни – песок, пустыня, какая-то листва. Мята и пудра в тренде. И разные виды наделок, чтобы оно смотрелось по-разному. У нас есть ряд галантерейщиков, которые очень любят кожу с эффектом старения, потертости. Особенно любят мужские коллекции отшивать.
Ольга Коршун:
А сколько всего у вас наименований кожи или цветов?
Ольга Политико:
Мы подсчитывали, учитывая разую толщину, виды отделок, и насчитали 131 тысячу различных вариантов, которые мы можем выпустить. То, что я вам говорила, – это только то новенькое, что появилось за январь-февраль этого года. Это за два месяца. Это мы выклеили не то, что сочинили, а то, что уже выпустили и отгрузили потребителям.
Ольга Коршун:
А сочиненных еще больше?
Ольга Политико:
Сочиненных еще больше. Важно доводить это до потребителя, чтобы оно здесь не оставалось. Скромность – наш порок, к сожалению. Не можем себя пропиарить.
«У нас прекрасный социальный пакет». Директор кожевенного предприятия в Гатово обратилась к белорусам – подробнее здесь.