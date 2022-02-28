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Больницы Минска постепенно возвращаются к обычному режиму работы

28 февраля 2022 14:04
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Новости Беларуси. Минские больницы постепенно возвращаются к обычному режиму оказания медпомощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Больницы Минска постепенно возвращаются к обычному режиму работы-1

Прием плановых пациентов начали два отделения оториноларингологии 4-й минской клиники. В смешанном формате продолжит работу 6-й роддом. Кроме того, прекращена госпитализация коронавирусных больных в инфекционные отделения 2-й больницы. С учетом анализа складывающейся эпидситуации принято решение вывести из ковидного режима и все ранее перепрофилированные отделения в минской «тройке».

# Больницы Минска # общество # Фотофакт

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