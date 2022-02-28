Больницы Минска постепенно возвращаются к обычному режиму работы

Прием плановых пациентов начали два отделения оториноларингологии 4-й минской клиники. В смешанном формате продолжит работу 6-й роддом. Кроме того, прекращена госпитализация коронавирусных больных в инфекционные отделения 2-й больницы. С учетом анализа складывающейся эпидситуации принято решение вывести из ковидного режима и все ранее перепрофилированные отделения в минской «тройке».