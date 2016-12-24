Много чего меняется, но Иисус – он всегда тоже самое: католическое Рождество Христово

Новости Беларуси. Католики готовятся встретить Рождество Христово, празднование которого начнется уже ночью. К этому моменту во всех костелах установлены елки, обустроены вертепы с яслями, в которые перед началом вечернего богослужения торжественно поместят фигурки младенца Иисуса. В храмах о Рождении Христа возвестят праздничные службы.

Центральная пройдет в Ракове, где мессу возглавит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Ну а наша съемочная группа сейчас работает в Гродно, у Фарного костела, где, по традиции, в рождественские праздники собираются сотни верующих.

Галина Буро, СТВ:

Не смотря на то, что рождественский сочельник – это время последних приготовлений и домашних хлопот, люди не забывают зайти в храм к исповеди. Это обязательно. Многие идут с лампадками, чтобы унести домой частицу пламени Вифлеемского огня. В самом храме уже практически заканчивается подготовка к встрече Рождества.

Молитва под сводами храма XVII века под многоголосие мощнейшего органа в сочельник имеет особую силу. Ведь самое главное в канун Рождества – духовное приготовление.

Само название «сочельник» происходит от слова «сочиво»: замоченные в воде зерна, чаще всего, пшеницы.

Это обязательно должно быть на рождественском столе.

Свеча Вифлеемского огня и еще 12 постных блюд – по количеству апостолов.

Светлана Сасковец, жительница Гродно:

У меня уже дома сейчас подходит тесто, готовятся пироги: будет постный ужин. К 10 придем в костел.

Елизавета Таврель, жительница Гродно:

Рождество для меня очень много значит. Я готовлюсь к этому: приступаю к исповеди, принимаю коммунию, соблюдаю пост, чтобы принять Бога в свое сердце.

Эвелина Поплавская, жительница Гродно:

Рождество это вообще самый, наверное, добрый и светлый католический праздник. Исповедь, она всегда предшествует этому празднику, и без нее праздник в моей душе бы не состоялся.

В святой вечер необходимо примирится со всеми. Установить вечнозеленую елку, как знак постоянной надежды. И украсить ее шарами, которые символизируют яблоко Адама и Евы – грех, который искупил Иисус. А в костелах страны появились рождественские вертепы.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела Гродно:

Приготавливая вертеп в этом году, скульптуры мы переставили. Но центр – Иисус, Иосиф и Мария – остались те же самые. Поэтому тоже самое и в нашей жизни. У нас много чего меняется, но Иисус – он всегда тоже самое.

С вертепом связан основной ритуал главной Рождественской мессы. Священнослужитель торжественно через весь храм пронесет маленькую фигурку Иисуса и положит ее в ясли. Это будет знак начала празднования счастливого Рождества.

Галина Буро:

У нас в Гродно на небе уже можно увидеть первые звезды, но в костелах страны католики начнут поздравлять друг друга только после Рождественской мессы. А уже завтра верующие, по традиции, пойдут в гости, чтобы поздравить знакомых и родственников с рождением Спасителя.