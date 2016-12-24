Главная елка страны: яркий аккорд благотворительной акции «Наши дети»

Еще одно событие недели.

«В лесу родилась елочка» вместе со сказочными персонажами спели школьники со всей республики. Это те ребята, которые получили приглашение на президентскую елку – почти 2,5 тысячи мальчишек и девчонок. Так шумно и весело во Дворце Республики не было уже давно. Привычную тишину, а ведь здесь в основном проходят официальные торжества, главные участники большого новогоднего праздника заполнили смехом и шумом. Повсюду – улыбки и хорошее настроение.

Новый год возле главной лесной красавицы страны встретили не только отличники. Путевку сюда получили и те, кто стал первым в спортивных соревнованиях, конкурсах и фестивалях. А еще те, кто в силу жизненных обстоятельств не может встретить праздник в окружении семьи – воспитанники детских домов и интернатов. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах, отгадывали загадки и водили хороводы.

Главную елку страны еще называют президентской. Традиционно праздничное настроение с детьми разделил и глава государства. Кстати, его появления юные белорусы ждали не меньше, чем главного зимнего волшебника.

Со своими маленькими гостями Александр Лукашенко общается, как со взрослыми. И пусть их пока не интересует политика и экономика, главное – понимание: в нашей стране всегда есть взрослые, которые готовы помочь в любых сложных жизненных ситуациях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы можете освоить любой вид спорта. Вы можете быть хорошими музыкантами, заниматься изобразительным искусством, постигать любое направление культуры в нашей стране. Мы, взрослые, всегда поможем вам в этих добрых начинаниях. Если у вас не получилось с первого раза, идите вперед: получится завтра или послезавтра. Но ни в коем случае не останавливайтесь. Поставив перед собой цель, добивайтесь этой цели.

Глава государства говорил о главном: семье, традициях, любви к Родине. Слова поздравления, сказанные от души, понятны даже самым маленьким зрителям.

Александр Лукашенко:

Мне как Президенту страны очень хочется, чтобы вы, ребята, счастливо и дружно жили в окружении родных и близких, с оптимизмом смотрели в будущее, верили в лучшее. И главное, чтобы вы всегда любили свою Родину. Пусть в новом году сбудутся самые заветные мечты, ваши мечты, а ваши родители, педагоги гордятся вашими достижениями. Будьте счастливы! С наступающим Новым годом!

Из года в год организаторы этого грандиозного мероприятия готовят для своих маленьких друзей театрализованное представление, наполненное сюрпризами.

И какой новый год без подарков. Впрочем, без сюрприза не ушел и глава государства: дети подарили Президенту новогоднюю красавицу елку и волшебный сундук с 12 месяцами. Все это юные мастера сделали собственными руками.

Так повелось, что главная елка – это еще один яркий аккорд всебелорусского благотворительного дела – акции «Наши дети». Вот уже более двух десятков лет представители министерств и ведомств, бизнеса и промышленности в новогодние праздники идут в дом к каждому ребенку, который оказался в непростой жизненной ситуации. В этом году праздник постучался в двери 12 тысяч таких мальчишек и девчонок. Чтобы каждый маленький белорус в эти праздничные дни смог поверить в чудо.