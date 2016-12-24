МКАД-2: добротные дороги как путь к положительному имиджу государства

Не однажды уже Президент делал важные назначения под занавес года. Еще одна традиция – открытие масштабных объектов как новогодний подарок белорусам. В этот раз – вторая кольцевая дорога вокруг Минска. Построена рекордно быстро и недорого. 1 км новой кольцевой дороги в Беларуси стоит в два-три раза меньше, чем строительство автобанов в Евросоюзе и США. И почти в десять раз дешевле, чем в России. Не зря Президент заметил: на этой дороге никто ничего не украл. Евгений Пустовой рассказывает.

Даниил Долматов полжизни за рулем. Он увлекается автогонками и путешествиями. Дороги он буквально чувствует, а их схожесть – даже на ходу замечает с ходу.

Даниил Долматов, автоэксперт:

Дороги просто фантастические по сравнению со всеми странами, куда я выезжал по периметру Беларуси. Безопасные сетки установлены. С левой стороны разделительная очень мощная. Масштаб очень богатый.

Уже в первые дни после открытия нового кольца в словах автоэксперта на деле убедились тысячи водителей. За сутки здесь проезжает парк, кратный среднему райцентру. Еще год-два – и первый МКАД стал бы трещать по швам разделительных линий: здешний поток достигает до 100 тысяч машин в сутки. Но теперь, благодаря молодому собрату, можно стряхнуть с себя пробки. На верный путь строительства этой магистрали направил Александр Лукшенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Даже министр наш не верил, что мы это можем сделать. А губернатор вообще сомневался, что эта дорога будет. Если бы мы не построили эту дорогу, мы бы не имели этого подряда. А сейчас мы и заказчики, и подрядчики, потому что у нас есть опыт в строительстве.

От второго кольца, как от солнца, лучи трассы расходятся в разные уголки Беларуси, а сама бетонная окружность – на сухопутном пути трансъевропейского коридора морских портов Клайпеда – Одесса.

С картографической высоты второй МКАД напоминает сердце. Дорожники подчеркивают, именно с любовью к автомобилистам и было проложено это бетонное кольцо в самом сердце Беларуси. Цена дороги – 260 миллионов долларов. Движение по ней – бесплатное.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Инфраструктурные проекты всегда остаются в собственности государства. Эффект достигается непрямой окупаемостью.

Столичные окрестности дорожники окольцевали как орнитологи редчайших птиц. Сравнение неслучайно. Одна из целей новой трассы – зеленый пояс вокруг мегаполиса. Задача – разгрузить столицу – значит, повысить безопасность движения и снизить экологическую нагрузку в Минске. Даже саму дорогу проложили на максимально возможном удалении от деревень и дачных поселков. Зато эта магистраль заметно сблизила села с мегаполисом, а города спутники – со столицей.

Николай Артюшкевич, председатель Дзержинского районного исполнительного комитета:

Очень удобная транспортная развязка, потому что мы здесь будем экономить большое количество километров.

Новая кольцевая – не столько для транспортной разгрузки Минска, сколько для разгрузки заводских складов. Этот скептический аргумент, как бетон – стекло, разбивает доводы ученых. Вовсе не дороги строят ради цементных заводов, а их модернизация поспособствовала созданию трасс-долгожителей.

Виктор Шумчик, директор «БелдорНИИ»:

У нас просто не было цемента, из которого это можно было по-хорошему сделать. Первый вопрос был по объемам, второй – должно было быть решение. Нашелся в государстве человек, который сказал, что надо идти той дорогой. Вот и пошли.

Самые долговечные трассы не строят, а заливают. И у них – железобетонный аргумент: 30-50 лет без ям и впадин. Асфальтные дороги столько не живут. Верхний слой с них снимать надо каждые два-три года. Иначе – как в той песне – эх, дороги. Да и основной компонент – битум. А он – из нефти. А вот вдоль бетонных трасс – можно ставить слоган: «Зроблена ў Беларусі». Из наших материалов и по нашим рецептам. Технологии 30-летней давности смешали с современными подходами.

Валерий Киселев, начальник лаборатории «БелдорНИИ»:

Это ремейк, возвращение к технологии строительства бетонных покрытий. Мне пришлось в свое время заниматься этим.

Среди старых бетонок Беларуси – трасса Гомель – Кобрин. Теперь ее будут обновлять. Она – одна из нитей в поясе Великого Шелкового пути.

Александр Лукашенко:

Лишних денег нет, но дороги для Беларуси нужны. Через Гомель, через Полесье на Брест мы должны построить примерно такую же дорогу, перехватив поток из Шанхая, из Китая, через Казахстан, Россию, Брянск и на Брест выйти, взять и это направление. Это большие деньги. Сегодня – транзит, потому что за дороги платят, а завтра это будут очень большие деньги.

Новые дороги – локомотив для экономики. В этом составе и госпредприятия, от цементных до арматурных производств, и частный бизнес. Только вдоль новой кольцевой Семен Шапиро предлагает открыть не менее полусотни придорожных кафе, заправок и зон отдыха.

Александр Лукашенко:

Есть инвестор, людям нужно, будем напрягаться. Имей в виду, что инвестор в голое поле не пойдет, поэтому привязывать эти места надо к населенным пунктам.

Белорусские гостинцы должны стать гасцiннымі. Может, и не целесообразно нам строить столько фаст-фудов и АЗС, как у более территориально вытянутых соседей, подкупать надо своим колоритом. За примером далеко ходить, вернее, съезжать с трассы не надо.

Александр Столярский, владелец агроусадьбы:

Чем больше мы будем делать возле дорог чего-то инетересного, предлагать им остановиться, они сами захотят остановиться, тем больше шансов на этом заработать.

Добротные дороги – это самый короткий путь к положительному имиджу государства. Хлебосольная Беларусь встречает гостей с традиционным вышитым рушником. Такими же по-белорусски адметными должны стать все 90 тысяч белорусских дорог.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь»:

В Беларуси Банк развития работает 5 лет, и мы гордимся. Это один из наших крупных объектов. Около 75% инвестиций во вторую кольцевую дорогу – это деньги Банка развития. Я по этой дороге не ездил еще. Я езжу на родину по другой дороге – Р23, которую мы тоже финансируем. Участок до Слуцка – прекрасное качество полотна. Я, как и любой житель Беларуси, хочу, чтобы все дороги были такого уровня.

Но если откровенно, дорожников занесло на республиканские магистрали, а сельские дороги остались как бы на обочине. Президент поднимает вопрос, который задает каждый автомобилист. Транспортные сборы платят все, а такие ухоженные трассы – не везде.

Александр Лукашенко:

Будем продолжать. Уже в будущем году делать акцент на строительстве местных дорог. Но поскольку мы уделяли большое внимание строительству крупных дорог, республиканского значения, прохудились местные.

Глава государства четко, как предписывающие знаки на дороге, дает очередное направление белорусским ДРСУ: с больших трасс технике оранжевого цвета –зеленый свет, съезжать на сельские дороги.

Александр Лукашенко:

Берем кредит в банке, в наших банках или Сергей Румас привлечет этот кредит и потом возвращать будем кредиты с тех пошлин, которые платит население в бюджет.

Теперь государственная программа – дорогам местного значения. За три года в порядок приведут 6 тысяч самых востребованных километров из райцентров в 2 тысячи агрогородков. На перспективу в дорожном строительстве темпов сбавлять не будут. Задача – доехать до каждого населенного пункта, почти дважды обогнуть экватор.

Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Задача сложная, но мы оцениваем с точки зрения ресурсов, как финансовых, так и производственных мощностей.

Из Европы в Азию Беларусь продолжает оставаться самым безопасным и кратчайшим сухопутных путем. А надобно бы оставить за собой и еще один эпитет: самого комфортного. Только в это году построили 150 километров дорог первого класса. Ресурсы – свои, средства – заемные, проценты – минимальные.

Александр Головнев:

Всемирный банк – намного выше уровень доверия к нашим дорогам. К нашим людям, к нашей ситуации в стране, к предсказуемости бизнеса и гарантии возврата кредита.

Всемирный банк – не Буратино, чтобы зарывать в белорусскую землю свои деньги, ведь все просчитано. Во-первых, именно по белорусским дорогам, как по маслу, двигаются интеграционные потоки, во-вторых, профессионализм и честность белорусов. Настолько качественные и недорогие дороги построены руками вот этих людей. Наши строители на километр потратили столько же денег, сколько их российские коллеги в Сочи на 15 метров.

Александр Лукашенко:

Все в мире, на уровне Всемирного банка признали, что мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем наши соседи. Это заслуга и тех контролеров, которые здесь деньги держали в кулаке и особо их не разбрасывали. На этой дороге никто ничего не украл, скажем так, по большому счету.

Теперь наши дорожники готовы даже строить новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск. Их пожелания услышаны. Поручение главой государства дано.

В принципе дорожники поднялись на новые высоты. Без фанталлегории Толкина стали властелинами бетонного кольца. Почему бы не выходить со своими возможностями, вернее, выезжать со своей техникой, на новые рынки?

Сергей Тороп, главный инженер строительно-монтажного треста № 8:

Германия, Бельгия, Америка. При нашем темпе 1 км 200 м покрытие 7 км в смену, они работают 600 м.

Второй МКАД построили быстрее, чем предполагалось. 87 километров – за два года. А вот водителям со скоростным режимом стоит повременить. Не больше 120 километров летом, 70 – зимой. В течение года противогололедная смесь – нежелательна. Хотя куда спешить – наслаждайтесь дорогой.