Праздничную рождественскую мессу в Ракове возглавит Тадеуш Кондрусевич

Новости Беларуси. Часть христиан мира готовится к встрече Рождества Христова. Торжество милосердия и доброты приходит в эти дни в семьи верующих.

У белорусских католиков 24 декабря Адвент, время ожидания. Вместе с ним завершится и пост.

В Сочельник верующие готовят традиционную трапезу, которая вечером соберет за столом всю семью, их близких и родных. В храмах о Рождении Христа возвестят праздничные службы. Центральная пройдет в Ракове.

К слову, костел Божией Матери Ружанцовой и святого Доминика отмечает 110-летие.

Здесь мессу возглавит Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Обязательным ритуалом будет внесение через весь храм фигурки младенца Иисуса и возложение его в ясли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Сасковец, житель Гродно:

Мы готовимся к Рождеству. Сегодня первый раз с утра, для того, чтобы можно было сказать за прожитый, уходящий год. А дальше у нас будет Рождественская ночь: тихая, спокойная, с молитвой. Вечером вернемся в костел, чтобы радоваться рождению Христа.

Ян Кучинский, настоятель Фарного костела в Гродно:

Это семейный, светлый праздник. Праздник радости и любви друг к другу. Я всех всегда призываю в своих проповедях, особенно в этот день, примириться друг с другом.