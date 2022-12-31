Обращение уже записано. За пару минут до курантов белорусов ждёт традиционное поздравление Президента

Новости Беларуси. С надеждой на лучшее белорусы провожают последние часы года, готовясь встретить 2023-й, который обязательно будет лучше. По традиции за 10 минут до его наступления нас ждет телеобращение Президента Беларуси. Оно уже записано – это подтвердила пресс-секретарь главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Эйсмонт отметила, что в течение года у Президента было очень много фундаментальных выступлений, но в эту волшебную ночь, рубеже, который действительно люди ждут, и все взгляды прикованы к экрану, очень важно подобрать максимально точные слова. Что ж, ждем предстоящий вечер и новогоднее обращение исключительно авторства главы государства.