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Обращение уже записано. За пару минут до курантов белорусов ждёт традиционное поздравление Президента

31 декабря 2022 10:45
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Новости Беларуси. С надеждой на лучшее белорусы провожают последние часы года, готовясь встретить 2023-й, который обязательно будет лучше. По традиции за 10 минут до его наступления нас ждет телеобращение Президента Беларуси. Оно уже записано – это подтвердила пресс-секретарь главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обращение уже записано. За пару минут до курантов белорусов ждёт традиционное поздравление Президента-1

Наталья Эйсмонт отметила, что в течение года у Президента было очень много фундаментальных выступлений, но в эту волшебную ночь, рубеже, который действительно люди ждут, и все взгляды прикованы к экрану, очень важно подобрать максимально точные слова. Что ж, ждем предстоящий вечер и новогоднее обращение исключительно авторства главы государства.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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