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«Стал более ответственным». Её сын закончил срочную службу, и вот что она говорит

19 апреля 2022 10:44
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Новости Беларуси. Демобилизация после прохождения срочной службы. В 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде прошли проводы военнослужащих, которые исполнили гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Стал более ответственным». Её сын закончил срочную службу, и вот что она говорит-1

Он у нас всегда был ребенком таким серьезным, взрослым. А теперь вот он стал более ответственным, более стал мужественный. Более продуманные у него шаги, поступки.  

«Стал более ответственным». Её сын закончил срочную службу, и вот что она говорит-4

Пока отслужившие срок срочной службы бойцы возвращаются домой, в Вооруженные Силы Беларуси приходит молодое пополнение.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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