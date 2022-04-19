«Стал более ответственным». Её сын закончил срочную службу, и вот что она говорит

Новости Беларуси. Демобилизация после прохождения срочной службы. В 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде прошли проводы военнослужащих, которые исполнили гражданский долг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он у нас всегда был ребенком таким серьезным, взрослым. А теперь вот он стал более ответственным, более стал мужественный. Более продуманные у него шаги, поступки.