Истории о «женской логике» – это правда или всего лишь стереотип? Эксперты развеяли мифы

В наследство нам достался знаменитый миф про женскую логику, о которой ходит множество анекдотов. Если им верить, то дамы в большинстве своем абсолютно не разбираются в технике, редко прислушиваются к голосу разума, зато способны делать из мухи слона и передергивать смысл сказанного, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Юрий Микицкий, директор фармацевтического предприятия:

Делить некорректно. Есть наука логика, определенные правила, классификации, которые люди соблюдают и используют. Например, логическое мышление сформировано путем получения внешних данных, которые упорядочивают то, что у тебя в голове системно и ты этим пользуешься. А то, что наше мышление, женское и мужское, оно бесспорно разное. Женщины – это люди луны. Их определяют циклы. В одной части – одна логика, в другой части – другая логика, в третьей части – третья. Они зависят от гормонов.

Ольга Володько, психолог:

Очень много осталось стереотипов патриархальных, в том числе, что касается женской логики. Очень часто этим апеллируют мужчины и подразумевают то, что там вообще отсутствует логика. Это про какой-то хаос, импульсивность.