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Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай

13 декабря 2024 16:06
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За Китаем будущее планеты? Как развивается сотрудничество Беларуси и КНР? Запад ослабил свою хватку? Смотрите в седьмом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай-2

Валерий Мацель, завкафедрой экономической политики и госуправления Академии управления при Президенте Республики Беларусь: 
Буквально полгода после избрания на пост главы государства, в январе 1995 года свой первый зарубежный визит Президент Беларуси совершил именно в Китай. Это было понятно – вот же наш важнейший стратегический вектор внешней политики. Во многом успех зависел и зависит от личных контактов, которые смог установить наш Президент практически со всеми тремя руководителями Китая в эту эпоху, начиная с Цзян Цзэминя, продолжая Ху Цзиньтао и завершая Си Цзиньпином. Авторитет Александра Григорьевича в Китае просто огромен. Когда мы говорим китайцу «Беларусь», он часто не задумываясь, автоматически выстреливает: а, это Лукашенко, да, действительно так!

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Валерий Мацель # Игорь Позняк

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