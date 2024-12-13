Мацель: свой первый зарубежный визит Лукашенко совершил именно в Китай

Валерий Мацель, завкафедрой экономической политики и госуправления Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Буквально полгода после избрания на пост главы государства, в январе 1995 года свой первый зарубежный визит Президент Беларуси совершил именно в Китай. Это было понятно – вот же наш важнейший стратегический вектор внешней политики. Во многом успех зависел и зависит от личных контактов, которые смог установить наш Президент практически со всеми тремя руководителями Китая в эту эпоху, начиная с Цзян Цзэминя, продолжая Ху Цзиньтао и завершая Си Цзиньпином. Авторитет Александра Григорьевича в Китае просто огромен. Когда мы говорим китайцу «Беларусь», он часто не задумываясь, автоматически выстреливает: а, это Лукашенко, да, действительно так!