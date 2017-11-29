Мнения минчан: Вы готовы нанять домработницу? «Жена есть – мне достаточно»
Корреспонденты программы «Большой город» поинтересовались у минчан, готовы ли они нанять к себе домой помощника по хозяйству или няню.
– На данный момент – нет. Может быть попозже, когда у меня будет свой дом. Тогда – да.
– Хотел, конечно же, чтобы была помощница.
– У нас дома есть горничная, которая занимается всем этим. Уже есть.
– Не знаю, надо подумать. А почему нет? Думаю, да. Там где я живу, тоже нужна помощь.
– Нет. Потому что нет в этом необходимости. Сами справляемся.
– Да нет, спасибо. Я и сам справляюсь.
– Впускать кого-то на уборку – не очень это. Все-таки это надо делать самому.
– Был такой опыт. Но на самом деле все приятнее самому делать.
– Конечно, это было бы здорово, чтобы был такой человек, который мог бы помочь, когда не хватает времени. Было бы здорово!
– Хотелось бы, но мы столько не зарабатываем.