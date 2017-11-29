Мнения минчан: Вы готовы нанять домработницу? «Жена есть – мне достаточно»

Корреспонденты программы «Большой город» поинтересовались у минчан, готовы ли они нанять к себе домой помощника по хозяйству или няню.

– На данный момент – нет. Может быть попозже, когда у меня будет свой дом. Тогда – да.

– Хотел, конечно же, чтобы была помощница.