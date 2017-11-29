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Как искать няню, сиделку и других помощников по дому: «Большой город»

29 ноября 2017 10:54
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В Минске работает агентство по подбору домашнего персонала, и выбор помощников по дому достаточно большой. Как правильно выбрать няню, повара или сиделку? Разбираемся в программе «Большой город».

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# общество # Дети и родители # Светлана Кузнецова

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29 ноября 2017 10:51

Мнения минчан: Вы готовы нанять домработницу? «Жена есть – мне достаточно»

Кто пользуется услугами помощников по хозяйству в Минске и кого чаще приглашают?
29 ноября 2017 10:51

Кто пользуется услугами помощников по хозяйству в Минске и кого чаще приглашают?