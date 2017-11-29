Как искать няню, сиделку и других помощников по дому: «Большой город»

В Минске работает агентство по подбору домашнего персонала, и выбор помощников по дому достаточно большой. Как правильно выбрать няню, повара или сиделку? Разбираемся в программе «Большой город».

Кто пользуется услугами помощников по хозяйству в Минске и кого чаще приглашают?

Мертвый хомяк под диваном, забытые сотрудники после корпоратива: реальные случаи из практики клинера

Мнения минчан: Вы готовы нанять домработницу? «Жена есть – мне достаточно»



Психолог задает специальные вопросы: как агентство по подбору домашнего персонала проводит собеседование



Как правильно подбирать няню и нужно ли заключать с ней договор?



Сиделка в Минске. Кто готов работать?



14-15 рублей за час работы: сколько стоит вызвать повара на дом в Минске?



Няня в Минске: сколько стоит услуга и зависит ли цена от количества детей