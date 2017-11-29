Психолог задает специальные вопросы: как агентство по подбору домашнего персонала проводит собеседование

Когда мы приглашаем в дом помощника по хозяйству или няню, мы доверяем незнакомому человеку самое ценное – безопасность, здоровье наших детей и имущество. Как происходит отбор домашнего персонала, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:

Номер «Раз» – это безопасность и конфиденциальность. И сразу скажу, что не все, кто хотят работать в этой сфере, могут работать, и не со всеми сотрудничаем мы. Самый первый этап – это собеседование по телефону. Кандидаты, которые хотят работать в этой сфере, звонят нам. Это телефонное интервью является первым этапом.

И 50% точно мы даже не приглашаем к себе в агентство.

Если люди пришли к нам на собеседование, с ними общается профессиональный психолог, который задает специальные вопросы. На собеседовании мы выясняем максимально все об этом человеке. Выясняем его профессиональные навыки, знания, умения.

Стараемся в доверительной форме задать вопросы так, чтобы человек раскрылся, чтобы он как можно больше о себе рассказал.

Потом мы запрашиваем большой перечень документов: проверяем паспорт, обязательно наличие трудовой книжки – обращаем внимание на так называемые «белые пятна» – неожиданные смены работы. Если вдруг главный инженер на следующий год работает уже уборщиком или дворником, то задаем вопрос открыто: «В связи с чем это произошло?».

Диплом обязателен, подтверждающий образование.

Справки: медицинская о том, что кандидат может работать с детьми или как повар с приготовлением пищи. И справка из МВД об отсутствии уголовной и административной ответственности. Наличие этих справок обязательно.

И самое главное – мы получаем рекомендации.

Если человек уже работал в какой-то семье до обращения к нам, мы с разрешения, по согласованию, связываемся с предыдущими нанимателями и также подробно в доброжелательной форме выясняем об этом работнике ту информацию, которая была бы интересна нам и следующему работодателю. И берем рекомендации с предыдущих мест работы, не связанных с работой в семье. Это может быть одно, два рабочих мест, на которых работал кандидат.

Отсеиваем тех, у кого нет опыта работы, специального образования.

Если кандидат не может предоставить рекомендации, ссылаясь на то, что он работал давно, и не сохранились контакты, мы, тоже, к сожалению, не можем отправить в семью человека, которого мы никак не можем проверить.

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