Кто пользуется услугами помощников по хозяйству в Минске и кого чаще приглашают?

Все ли могут позволить себе допустить даже мысль о привлечении помощика в дом по хозяйству, каждый ли минчанин может себе позволить пригласить домработницу, рассказывает в программе «Большой город» директор агентства по подбору домашнего персонала Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова, директор агентства по подбору домашнего персонала:

Конечно, это необычно, и многие об этой услуге впервые слышат. Для нас это естественно. Мы работаем и понимаем, что есть спрос, и спрос достаточный. В последнее время могу сказать, что да, наших клиентов становится все больше. К нам обращаются даже работающие обычные семьи, которые просто делают выбор в сторону карьеры и готовы сферу домашней работы, как привычно думать – женской домашней, или по уходу за ребенком отдать в руки профессионалу.

Какие виды помощи по домашнему хозяйству наиболее распространены среди минчан?

Светлана Кузнецова:

Чаще всего у нас приглашают домработниц и нянь. По поиску любого персонала работа проводится агентством достаточно большая, огромная, которая по большому счету остается за кадром. Для того чтобы в одну семью предоставить несколько кандидатов, мы проводим огромную работу.

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