Александр Лукашенко: мы модернизировали Вооружённые Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях

Президент поинтересовался, насколько она удобная и износостойкая. Солдаты и офицеры, в свою очередь, отметили, что ткань дышащая, носится хорошо.

Показали главнокомандующему и стрелковое вооружение: пулемёты, снайперские винтовки, автоматы, гранатомёты и ракетную установку. Общаясь с воинским коллективом, Александр Лукашенко в первую очередь остановился на вопросе функционирования Военной доктрины. Именно по этому документу живёт наша армия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Третья Военная доктрина, вы понимаете, что это основной документ не только для Вооруженных Сил (но, прежде всего, для Вооруженных Сил), документ для всей страны. Как будем действовать в современных условиях, если вдруг, если по-народному говорить. Поэтому это третья Военная доктрина разработана исходя из ведения современных войн, опыта ведения современных войн.

А вообще я где-то говорил, что мы три или четыре раза модернизировали наши Вооруженные Силы, приспосабливая их к ведению войны в современных условиях. Последняя доктрина определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество.