Андрей Муковозчик. Субботний телефельетон СТВ «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности.
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности.
Для так называемых общественно-политических гурманов премьера нашего субботнего телефельетона под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Пришла беда, откуда не ждали: скоро нельзя будет назвать мусоросжигающий завод «Грета Тунберг».
Бесплатно не получится, потому что Грета – школьница, неизвестная миру еще год назад, – уже подала документы на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Оно и правильно: еще через годик недоучившихся тинейджеров, с апломбом рассуждающих о будущем планеты, станут, глядишь, звать «тунбергами». Нет проблем: зовите, но оплатите.
Предлагаю не отставать от цивилизованного мира: давайте представим, что некоторые наши земляки пошли той же верной дорогой. И для начала зарегистрировали товарный знак «федута». Хотите сказать, чтобы человек не делал из себя обиженного, потому что сам во всем виноват, скажите просто: «Не строй из себя "федуту"!» И все сразу все понимают. Только правообладателю не забудьте перечислить, заслужил.
Людей, которые с иронией приговаривают: «Настоящий белорус закупается на выборных участках», – давайте называть в соответствии с регистрацией «зиссерами». «Тут один "зиссер" недавно сказал…» – каждому ясно и как сказал, и даже, в общем, о чем. Называть можно бесплатно, ведь у «зиссеров» любой контент можно «тырить» – слышали, наверное?
А экономическое состояние будем оценивать в «романчуках»: «С такой закредитованностью вашему колхозу "романчук"». От «романчука» шарахается любой руководитель, вот их компетентность будем мерить в «чалых». «Что-то директор у вас какой-то "чалый"», – значит, о вверенном ему предприятии он может толком рассказать лишь на пальцах.
Бизнесмен, который заработал денег, а теперь хочет на них сходить в политику, – это «черечень». «Ну ты, брат, прямо "черечень" какой-то!» – в вечерней бане это дружеская оценка неправильного конца бизнес-плана.
Интеллектуал, через губу сплевывающий на свою страну изысканно подобранные слова, выстроенные в грамматически точные конструкции, – «мартинович». «Что ж, "мартиновича" из меня не вышло, придется переквалифицироваться…» – и все на бирже труда понимают, отчего человек сюда пришел.
Неспокойные члены общества, что постоянно зовут выйти хоть на какой-нибудь митинг, будут «северинцы». Если такой «северинец» предложит вам на улице хором помолиться или спеть гимн, не отказывайтесь, там реакция непредсказуема. Хорошо бы, издали распознав в толпе «северинца», держаться от него подальше. Тем более что любое несанкционированное сборище и само по себе можно называть «северинцем». «Завтра обещают "северинец", пойдешь?» – правильный ответ «нет».
Да, и не забудем про гендерное равенство: «радины» – тот, слава богу, редкий среди наших женщин сорт экзальтированных курсисток, которые всю свою жизнь готовы положить, только чтобы жизни не было и у других.
Те, кто уверен, что у «северинцев» «абсолютно нет стыда», – это «пазняки». Можно «пазняками», кстати, называть и всех, кто, по словам «зиссеров», «эмигрирует в Литву или Польшу и оттуда через Facebook учит оставшихся, как им родину любить».
Для примера: соседский матерщинник Чичваркин, который был миллионером в Москве, но уехал в Лондон, потому что бизнесу пришел «романчук», – он одновременно и «пазняк», и «черечень». Правда, «северинцев» и «радиных» сторонится, и не «чалый», нет. Но «федута федутой». И немного «зиссер», есть такое.
Регистрация подобных товарных знаков, кроме денег, позволит нашей мове стать лапидарнее и вместе с тем богаче в нюансировках. Согласитесь, что слово «тунберг» в отношении тупого начальника, недалекого оппозиционера, соседского двоечника или подрезавшего вас маршрутчика звучит неимоверно емко.
Поэтому, повторяю, не нужно ждать, пока западные дельцы зарегистрируют все описанные товарные знаки за нас. Надо пошевеливаться самим.
Уж простите, накипело.