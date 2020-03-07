Андрей Муковозчик. Субботний телефельетон СТВ «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности.

Для так называемых общественно-политических гурманов премьера нашего субботнего телефельетона под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Пришла беда, откуда не ждали: скоро нельзя будет назвать мусоросжигающий завод «Грета Тунберг». Бесплатно не получится, потому что Грета – школьница, неизвестная миру еще год назад, – уже подала документы на регистрацию своего имени в качестве товарного знака. Оно и правильно: еще через годик недоучившихся тинейджеров, с апломбом рассуждающих о будущем планеты, станут, глядишь, звать «тунбергами». Нет проблем: зовите, но оплатите.

Предлагаю не отставать от цивилизованного мира: давайте представим, что некоторые наши земляки пошли той же верной дорогой. И для начала зарегистрировали товарный знак «федута». Хотите сказать, чтобы человек не делал из себя обиженного, потому что сам во всем виноват, скажите просто: «Не строй из себя "федуту"!» И все сразу все понимают. Только правообладателю не забудьте перечислить, заслужил. Людей, которые с иронией приговаривают: «Настоящий белорус закупается на выборных участках», – давайте называть в соответствии с регистрацией «зиссерами». «Тут один "зиссер" недавно сказал…» – каждому ясно и как сказал, и даже, в общем, о чем. Называть можно бесплатно, ведь у «зиссеров» любой контент можно «тырить» – слышали, наверное?

А экономическое состояние будем оценивать в «романчуках»: «С такой закредитованностью вашему колхозу "романчук"». От «романчука» шарахается любой руководитель, вот их компетентность будем мерить в «чалых». «Что-то директор у вас какой-то "чалый"», – значит, о вверенном ему предприятии он может толком рассказать лишь на пальцах. Бизнесмен, который заработал денег, а теперь хочет на них сходить в политику, – это «черечень». «Ну ты, брат, прямо "черечень" какой-то!» – в вечерней бане это дружеская оценка неправильного конца бизнес-плана.

Интеллектуал, через губу сплевывающий на свою страну изысканно подобранные слова, выстроенные в грамматически точные конструкции, – «мартинович». «Что ж, "мартиновича" из меня не вышло, придется переквалифицироваться…» – и все на бирже труда понимают, отчего человек сюда пришел. Неспокойные члены общества, что постоянно зовут выйти хоть на какой-нибудь митинг, будут «северинцы». Если такой «северинец» предложит вам на улице хором помолиться или спеть гимн, не отказывайтесь, там реакция непредсказуема. Хорошо бы, издали распознав в толпе «северинца», держаться от него подальше. Тем более что любое несанкционированное сборище и само по себе можно называть «северинцем». «Завтра обещают "северинец", пойдешь?» – правильный ответ «нет».

Да, и не забудем про гендерное равенство: «радины» – тот, слава богу, редкий среди наших женщин сорт экзальтированных курсисток, которые всю свою жизнь готовы положить, только чтобы жизни не было и у других. Те, кто уверен, что у «северинцев» «абсолютно нет стыда», – это «пазняки». Можно «пазняками», кстати, называть и всех, кто, по словам «зиссеров», «эмигрирует в Литву или Польшу и оттуда через Facebook учит оставшихся, как им родину любить». Для примера: соседский матерщинник Чичваркин, который был миллионером в Москве, но уехал в Лондон, потому что бизнесу пришел «романчук», – он одновременно и «пазняк», и «черечень». Правда, «северинцев» и «радиных» сторонится, и не «чалый», нет. Но «федута федутой». И немного «зиссер», есть такое.