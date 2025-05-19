Оказать помощь однокласснику, который подвернул ногу. Спасти инвалида-колясочника? упавшего с лестницы. Не оставить в беде человека, на которого упало дерево. В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О своем желании принять участие в интеллектуальном и практическом соревновании заявили несколько сотен молодых людей со всей Беларуси. Но преодолеть теоретические испытания и выйти в финал сумели лишь 30 лучших. Для проведения заключительного этапа были смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным, в которых участники должны не растеряться и продемонстрировать свои знания и навыки в оказании первой медицинской помощи.

Карина Мурашко, учащаяся средней школы №2 Смолевичей: Нам сказали наши ошибки на областном этапе. И вот мы над ними работали. И на республиканском этапе мы уже приехали подготовленные. Хорошее впечатление. Очень захватывающе, интересно. Очень хорошая организация. Хотелось бы поблагодарить Белорусский государственный медицинский университет. Все было сделано на высшем уровне. Ситуации очень понравились.

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

То, что мы делаем в настоящий момент, – это привлечение внимания к тому, что каждый из нас или как можно большее количество из нас должно уметь оказывать первую медицинскую помощь, потому что что-то непредвиденное может произойти в абсолютно неожиданном месте, где может не оказаться человека, имеющего медицинское образование.

Олимпиада по оказанию медицинской помощи прошла впервые. В следующий раз свои навыки старшеклассники смогут продемонстрировать через два года. Организаторы обещают, что соревнования станут масштабнее, а конкуренция – еще выше.