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В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников

19 мая 2025 07:01
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Оказать помощь однокласснику, который подвернул ногу. Спасти инвалида-колясочника? упавшего с лестницы. Не оставить в беде человека, на которого упало дерево. В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников-2

О своем желании принять участие в интеллектуальном и практическом соревновании заявили несколько сотен молодых людей со всей Беларуси. Но преодолеть теоретические испытания и выйти в финал сумели лишь 30 лучших. Для проведения заключительного этапа были смоделированы ситуации, максимально приближенные к реальным, в которых участники должны не растеряться и продемонстрировать свои знания и навыки в оказании первой медицинской помощи. 

В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников-4

Карина Мурашко, учащаяся средней школы №2 Смолевичей:
Нам сказали наши ошибки на областном этапе. И вот мы над ними работали. И на республиканском этапе мы уже приехали подготовленные. Хорошее впечатление. Очень захватывающе, интересно. Очень хорошая организация. Хотелось бы поблагодарить Белорусский государственный медицинский университет. Все было сделано на высшем уровне. Ситуации очень понравились. 

В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников-6

Полина Рутман, учащаяся средней школы № 6 имени А.Е. Белохвостикова Витебска:
Актер отыгрывал, что у него подвернута нога. Я сумела облегчить боль. Человек остался доволен. 

В БГМУ прошла олимпиада по оказанию первой медицинской помощи среди 10-классников-8

Юрий Горбич, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
То, что мы делаем в настоящий момент, – это привлечение внимания к тому, что каждый из нас или как можно большее количество из нас должно уметь оказывать первую медицинскую помощь, потому что что-то непредвиденное может произойти в абсолютно неожиданном месте, где может не оказаться человека, имеющего медицинское образование.

Олимпиада по оказанию медицинской помощи прошла впервые. В следующий раз свои навыки старшеклассники смогут продемонстрировать через два года. Организаторы обещают, что соревнования станут масштабнее, а конкуренция – еще выше.

# БГМУ # Социальная помощь

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