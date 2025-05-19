Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами

Александр Меженный, ведущий: Риелтор и агент по недвижимости – это один и тот же человек или это разные люди, разная профессия?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь расскажет, чем этот документ поможет обывателям и кто из желающих может освоить профессию риелтор. В студии – член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Хиля.

Елена Хиля, член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это абсолютно разные люди, это абсолютно разные профессии. Риэлтор – это тот человек, который имеет специальное образование, оно обязательно высшее, и он является тем человеком, который заключает сделку, далее ее проводит, и человек получает в дальнейшем результат.

А агент – это тот человек, который может вам продемонстрировать то жилье, которое вы хотите купить либо которое, возможно, вы предполагаете, что купите.

Исходя из этого, чтобы у граждан Республики Беларусь не было такой путаницы и чтобы каждый гражданин был обезопашен в своей жизни при совершении сделки, был принят закон, который отменяет через год агентов по недвижимости. И всей сделкой будет заниматься только риелтор.

Кто сможет стать риелтором?