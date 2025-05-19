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Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами

19 мая 2025 07:20
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На рынке недвижимости очередные изменения. На днях Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Закон о риелторской деятельности.

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь расскажет, чем этот документ поможет обывателям и кто из желающих может освоить профессию риелтор. В студии – член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Хиля.

Для чего приняли закон?

Александр Меженный, ведущий:
Риелтор и агент по недвижимости – это один и тот же человек или это разные люди, разная профессия?

Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами-2

Елена Хиля, член Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это абсолютно разные люди, это абсолютно разные профессии. Риэлтор – это тот человек, который имеет специальное образование, оно обязательно высшее, и он является тем человеком, который заключает сделку, далее ее проводит, и человек получает в дальнейшем результат.

А агент – это тот человек, который может вам продемонстрировать то жилье, которое вы хотите купить либо которое, возможно, вы предполагаете, что купите.

Исходя из этого, чтобы у граждан Республики Беларусь не было такой путаницы и чтобы каждый гражданин был обезопашен в своей жизни при совершении сделки, был принят закон, который отменяет через год агентов по недвижимости. И всей сделкой будет заниматься только риелтор.

Кто сможет стать риелтором?

Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами-4

Елена Хиля:
Ранее риелтором могли быть только те люди, которые имели специализированное высшее образование. Например, юристы, экономисты. Сегодня риелтором может стать любой, кто имеет высшее образование – педагогическое, экономическое или Институт культуры. Пожалуйста, вы можете стать риелтором.

Нужно в Министерстве юстиции сдать экзамен, получить свидетельство об аттестации о риелторстве, и тогда вы становитесь риелтором. Но первоначально вам нужно прийти в организацию, потому что в любом случае у нас этим занимаются риелторские организации.

Что будет с агентствами по недвижимости и риелторскими агентствами?

Что изменится для белорусов после принятия Закона о риелторской деятельности? Рассказываем простыми словами-6

Александр Меженный:
Агентства недвижимости или риелторские агентства… Как сейчас это будет правильно называться и какие изменения будут там? Остаются они все в полном объеме или какие-то будут нюансы?

Елена Хиля:
В этом плане ничего не меняется. У нас, как и было, обязательно – это риелторская организация, в которую входят риелторы, они обязательно должны там работать.

Подробности смотрите в видео.

# Закон # Государственная политика # Елена Хиля

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