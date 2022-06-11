Елена Кроткова: информатизация особенно была важна в период ковида – способствовала снижению заболеваемости

Конкурс проводился по 11-ти основным номинациям. В их числе «Здоровье и медицина», «Информационный ресурс», «Интернет-магазины» и другие ( подробнее здесь ).

Новости Беларуси. Лучшие сайты по версии интернет-премии ТИБО-2022 названы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году организаторам поступило более 140 заявок.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Министерство здравоохранения традиционно является активным участником всех выставок ТИБО, так как развитие информатизации – это важный компонент в целом развития здравоохранения. Особенно это было важно в период ковида: электронные рецепты, сертификаты о ПЦР-обследованиях, запись электронная, развитие телеконсультаций. Это то, что способствовало тому, чтобы сократить риски распространения инфекции среди пациентов и помочь сохранить доступность медицинской помощи.