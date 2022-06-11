Названы лучшие сайты Беларуси. Подводим итоги интернет-премии ТИБО

Новости Беларуси. Лучшие сайты по версии интернет-премии ТИБО-2022 названы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2022 году организаторам поступило более 140 заявок.

Конкурс проводился по 11-ти основным номинациям. В их числе «Здоровье и медицина», «Информационный ресурс», «Интернет-магазины» и другие. Так, в номинации «Спорт» лидером стал сайт Белорусской федерации гандбола. Единый портал финансовой грамотности отметили среди сайтов в сфере образования. А лучшим в номинации «Культура и искусство» стал сайт мемориального комплекса «Хатынь».

Павел Сырицкий, директор группы компаний по разработке сайтов:

Мы не первый год принимаем участие в выставке. Она с каждым годом становится, на мой взгляд, динамичнее, идет в ногу со временем. К новым технологиям подходит ближе и ближе.

В церемонии награждения традиционно приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций. Интернет-премия ТИБО вручается в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основные цели конкурса – содействие становлению и развитию белорусского сектора интернета и внедрению новых информационных технологий.