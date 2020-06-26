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«Мне папа рассказывал, что есть дедовщина в армии. А её нет». Как с новобранцами работают психологи

26 июня 2020 09:19
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В каждом армейском подразделении Беларуси есть психолог. Моральное состояние солдат – его персональная ответственность. Роль такого человека особенно важна как раз в роте нового пополнения. Наталья Болбас – человек очень опытный, душу и мысли солдата видит, как на рентгене. В программе «Центральный регион» – интервью с военным психологом.

«Мне папа рассказывал, что есть дедовщина в армии. А её нет». Как с новобранцами работают психологи-1

Наталья Болбас, психолог пункта приёма нового пополнения воинской части Минской области:
О нашей работе мало что знают, но многие пытаются это узнать. Мы проводим различные тестовые методики, проективные методики.

Ребята рисуют, если нам это необходимо – тоже есть ряд различных интересных методик. Очень много информации нам дают те, кто живут рядом с ними. Служат рядом с ними. Это особый кладезь информации.

Конечно, беседа индивидуальная – самое главное в это время войти в доверие к ним. Тут тоже используются свои определённые методы, методики, способы, чтобы ребята, все-таки, раскрылись и рассказали о своих проблемах.

«Мне папа рассказывал, что есть дедовщина в армии. А её нет». Как с новобранцами работают психологи-4



Мы выявляем еще во время пункта приема молодого пополнения тех военнослужащих, которые склонны идти у кого-то на поводу, тех, которые готовы вести за собой. Стараемся пресечь немножко деятельность тех, кто ведет нас в неправильную сторону, наших военнослужащих. Сейчас можно сказать, что дедовщины у нас нет. И ребята, которые приходят с гражданки сюда, многие и ждут и спрашивают: «Ну, когда, где? Мы же вот пришли! Мне папа рассказывал, мне дядя говорил, что есть дедовщина в армии. А ее нет».

«Мне папа рассказывал, что есть дедовщина в армии. А её нет». Как с новобранцами работают психологи-6

Пусть они даже этого не видят, но они взрослеют, они привыкают к тому, что нет рядом мамы. Они отвыкают даже от теперешних проблемных наших гаджетов, они уходят к себе домой уже после Вооруженных сил совсем другими людьми.

# Армия Беларуси # общество # Наталья Болбас # Григорий Азарёнок

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