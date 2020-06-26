«Мне папа рассказывал, что есть дедовщина в армии. А её нет». Как с новобранцами работают психологи

В каждом армейском подразделении Беларуси есть психолог. Моральное состояние солдат – его персональная ответственность. Роль такого человека особенно важна как раз в роте нового пополнения. Наталья Болбас – человек очень опытный, душу и мысли солдата видит, как на рентгене. В программе «Центральный регион» – интервью с военным психологом.

Наталья Болбас, психолог пункта приёма нового пополнения воинской части Минской области:

О нашей работе мало что знают, но многие пытаются это узнать. Мы проводим различные тестовые методики, проективные методики.

Ребята рисуют, если нам это необходимо – тоже есть ряд различных интересных методик. Очень много информации нам дают те, кто живут рядом с ними. Служат рядом с ними. Это особый кладезь информации.

Конечно, беседа индивидуальная – самое главное в это время войти в доверие к ним. Тут тоже используются свои определённые методы, методики, способы, чтобы ребята, все-таки, раскрылись и рассказали о своих проблемах.