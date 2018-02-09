В Жодино 9 февраля почтили память воинов-афганцев

Новости Беларуси. 9 февраля тех, кто прошел Афган, кто остался там навеки и кто вернулся живым, вспоминали в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 40 участников войны в Афганистане и мать одного из погибших солдат были приглашены на традиционную встречу накануне памятной даты. 15 февраля 1989 последний советский военнослужащий покинул горячую точку.