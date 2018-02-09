В Жодино 9 февраля почтили память воинов-афганцев
Новости Беларуси. 9 февраля тех, кто прошел Афган, кто остался там навеки и кто вернулся живым, вспоминали в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 40 участников войны в Афганистане и мать одного из погибших солдат были приглашены на традиционную встречу накануне памятной даты. 15 февраля 1989 последний советский военнослужащий покинул горячую точку.
Павел Крес, председатель минской областной организации «БСВВА»:
Знаете, честно говоря, какое-то чувство волнения и чувство гордости за тех ребят, которые в разные годы в течение почти 10 лет достойно, с мужеством и стойкостью выполняли свой воинский долг. И сегодня активно учувствуют и в работе по военно-патриотическому воспитанию, и в экономической жизни нашей республики, ее городов и районов.
Почти 30 тысяч наших земляков воевали в Афганистане. Основная часть – молодые 18-20-летние ребята, которые только по художественным лентам знали о войне. 771 человек больше так и не увидели небо Беларуси.