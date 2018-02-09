Системами для бесконтактной оплаты оборудуют все станции метро в Минске. Комментарий Минтранс

Новости Беларуси. В Минске все станции метро оборудуют системой для бесконтактной оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как обстоят дела в транспортной сфере, 9 февраля обсуждали на коллегии профильного ведомства.

Речь шла и о третьей линии метро. Стоит задача сократить время строительства и улучшить качество и комфорт перевозок.

Высокие технологии окончательно спустятся в подземку до конца года. Это значит, что появится возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой или с помощью специального приложения в смартфоне. Пока такой системой оборудована только одна станция.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Должен быть более широкий спектр услуг, чтобы человек мог рассчитаться всеми видами расчетных единиц – и банковскими, и мобильными приложениями, и так далее.

Обещает город Минск, что все станции метро будут к концу года оснащены данным видом возможности по расчету. Ну и по комфортности подземных наших линий и удобству ситуация должна измениться.

Уже размещен заказ на изготовление шести подземных составов метро. Часть должна придти в этом году в эксплуатацию, в следующем году.

К 2020 году планируют завершить и реконструкцию дороги М3, которая связывает Беларусь и Латвию. Автомагистраль должна быть готова принять гостей Чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году примут Минск и Рига. Больше туристов ожидают и в Национальном аэропорту. Уже сейчас безвизовый режим в Беларуси готовы увеличить с 5 до 10 дней.