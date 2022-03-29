«Мне нужно взять Гран-при». Как Елисей Касич готовится представить Беларусь на международном конкурсе «Витебск»?

Минчанин Елисей Касич представит Беларусь на XX Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск». Самое время познакомиться с юным дарованием и его педагогом по вокалу. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елисей Касич и Татьяна Трухан. Александра Каштанова, ведущая:

Елисей, расскажи о себе. Сколько тебе лет, как давно ты стал заниматься музыкой?

Елисей Касич, представитель Беларуси на XX Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»:

Мне 12 лет, я из Минска. Вокалом я начал заниматься с 5 лет. Я пел не индивидуально, а в группе. В 10 лет мы переехали в Минск и уже начали с Татьяной Александровной заниматься эстрадным вокалом. Юрий Царев, ведущий:

Татьяна, расскажите вы про Елисея. Как вы его нашли, в чем его особенность? «Они попали ко мне на прослушивание. Талант талантом, но расстояние никто не отменял»

Татьяна Трухан, педагог по вокалу:

Я считаю, что наша встреча с Елисеем не была случайностью. Может быть, вы помните, много лет назад, в 2016 году, Александр Миненок представлял Республику Беларусь на детском «Евровидении»? Это мой ученик, моя гордость. Естественно, мы в очень хороших отношениях до сих пор находимся с этой семьей. Мама Саши из Витебска, как и Саша, и она случайно на концерте в Витебске, где выступал Елисей, услышала, как он поет. Она подошла к маме и сказала: вам нужно показаться нашей Татьяне Александровне, потому что я слышу, что есть потенциал. У меня у самой мальчик, я слышу, что есть потенциал и нужно развиваться. И так получилось, что они попали ко мне на прослушивание. Талант талантом, но расстояние никто не отменял. От Витебска до Минска 330 километров приблизительно. Мы начали с того, что раз в неделю, даже два, родители привозили Елисея на занятия в Минск. Начинали мы не могу сказать, что феерично.

Татьяна Трухан:

Мы прошли много конкурсов, были победы, были не очень удачные выступления, все было по-разному. Начало, конечно, было достаточно спокойное в плане карьерного роста. Прошел год, и мы пришли к такому выводу, что необходимо что-то менять. Дальше продолжать заниматься на расстоянии очень сложно и не всегда максимально продуктивно. И родители Елисея вместе с ним приняли решение переехать в Минск. Глобальное решение. Они переехали, и я считаю, что это абсолютно изменило жизнь Елисея. Во-первых, мы стали чаще заниматься, мы стали иметь возможность выступать на разных площадках. И наша третья попытка в этом году в десятке увенчалась успехом, и Елисей – как результат – представитель Республики Беларусь на международном конкурсе. Александра Каштанова:

Поздравляю! Что это будет за песня? Татьяна Трухан:

Этот международный конкурс двухэтапный. Ребята, которые будут в Беларуси представлять свои страны на конкурсе, исполняют две композиции. Первая – обязательно на языке страны. И мировой хит. И так каждый участник, две песни. Как восстановить голос? Совет от вокалиста

Юрий Царев:

Елисей, мы знаем, что недавно у тебя была проблема, ты заболел. Для вокалиста что самое главное? Голос. У тебя возникли проблемы с голосом. Как ты восстанавливался? Елисей Касич:

Перед тем как национальный отбор в финал случился, мама мне посоветовала пить молоко с медом и маслом. Мы пили и как-то все восстанавливали. Конечно же, мы занимались с Татьяной Александровной, интенсивно восстанавливали связки, и как-то голос восстановился. Юрий Царев:

Здорово, что есть такая цель – победить – в таком возрасте, 12 лет, на таком замечательном конкурсе. Как вы считаете, какие шансы у Елисея? «Получим хороший, грандиозный результат. Мы к нему стремимся»