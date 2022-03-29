Его можно проводить даже пациентам с варикозом. С какими проблемами поможет справиться аппаратный массаж?
Уже сотни лет массаж активно применяют в медицине и косметологии. Металл, камни и даже деревянные ролики – какие только приспособления ни использовали для пущего эффекта. С тех пор медицина далеко шагнула вперед. С помощью аппаратного массажа сегодня можно решить множество вопросов – это моделирование фигуры, омоложение кожи, а также множество медицинских проблем.
Ирина Третьякова, врач-дерматокосметолог, трихолог медицинского центра «Нордин»:
Этот аппарат имеет в себе два типа лазера: это LED-излучение и инфракрасное. Одно из них воздействует на второй слой кожи, на определенные клетки (фибробласты), которые вырабатывают новый коллаген. Мы их стимулируем, и они образуют новый коллаген. Соответственно, наша кожа становится более упругой и подтянутой. Второй тип лазера воздействует на жировые клетки, то есть еще глубже. Поэтому они частично разрушаются и потом выводятся с помощью лимфодренажной методики в целом в этой процедуре.
В двух роликах аппарата создается вакуум, который помогает маленьким отверстиям – альвеолам – при движении роликов захватывать складки кожи. Воздействие абсолютно безболезненно и не оставляет ни гематом, ни других следов. Такой массаж можно использовать на любых участках лица и тела, в том числе для зоны декольте, носогубных складок, подвижного века, внутренней поверхности рук и бедер. Одна из проблем, с которой аппаратный массаж станет отличным помощником, – это выпадение волос.
Ирина Третьякова:
Так как в настоящее время проблема выпадения волос многих беспокоит, то на аппаратном массаже тоже можно провести процедуры по улучшению кровотока. Соответственно, и улучшению питания волоса, их укреплению. Если вы беспокоитесь о том, что у вас много родинок и они могут измениться, то очагово можно отключить два типа лазера и обойти эту зону. Это безопасно, не больно и приятно.
Аппарат отлично снимает спазмы и боль после тяжелых физических нагрузок, поэтому рекомендован спортсменам. Процедура максимально безопасна и разрешена даже беременным женщинам и при варикозном расширении вен.
Ирина Третьякова:
Не все аппаратные методики позволяют проводить различные процедуры с пациентами, имеющими варикозную болезнь. Аппаратный массаж позволяет это делать, у него есть специальная медицинская программа с целью улучшения качества вен, их работы, укрепления сосудистой стенки. Поэтому для пациентов с варикозом до третьей степени это не противопоказание. Также можно решить многие неврологические проблемы как мужчинам, так и женщинам. У нас есть медицинские программы, более 70 программ заложено, с целью улучшения качества кровообращения, снижения болевых симптомов. Все это решается за несколько процедур, но по согласованию с неврологом. Также в аппаратной косметологии это одна из любимых процедур наших пациентов – улучшается качество кожи, цветность лица. Отдохнувший, здоровый вид, как после отпуска, и подтягивается овал лица, что тоже немаловажно в современных реалиях.
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