Его можно проводить даже пациентам с варикозом. С какими проблемами поможет справиться аппаратный массаж?

Уже сотни лет массаж активно применяют в медицине и косметологии. Металл, камни и даже деревянные ролики – какие только приспособления ни использовали для пущего эффекта. С тех пор медицина далеко шагнула вперед. С помощью аппаратного массажа сегодня можно решить множество вопросов – это моделирование фигуры, омоложение кожи, а также множество медицинских проблем.

Ирина Третьякова, врач-дерматокосметолог, трихолог медицинского центра «Нордин»:

Этот аппарат имеет в себе два типа лазера: это LED-излучение и инфракрасное. Одно из них воздействует на второй слой кожи, на определенные клетки (фибробласты), которые вырабатывают новый коллаген. Мы их стимулируем, и они образуют новый коллаген. Соответственно, наша кожа становится более упругой и подтянутой. Второй тип лазера воздействует на жировые клетки, то есть еще глубже. Поэтому они частично разрушаются и потом выводятся с помощью лимфодренажной методики в целом в этой процедуре.

В двух роликах аппарата создается вакуум, который помогает маленьким отверстиям – альвеолам – при движении роликов захватывать складки кожи. Воздействие абсолютно безболезненно и не оставляет ни гематом, ни других следов. Такой массаж можно использовать на любых участках лица и тела, в том числе для зоны декольте, носогубных складок, подвижного века, внутренней поверхности рук и бедер. Одна из проблем, с которой аппаратный массаж станет отличным помощником, – это выпадение волос.

Ирина Третьякова:

Так как в настоящее время проблема выпадения волос многих беспокоит, то на аппаратном массаже тоже можно провести процедуры по улучшению кровотока. Соответственно, и улучшению питания волоса, их укреплению. Если вы беспокоитесь о том, что у вас много родинок и они могут измениться, то очагово можно отключить два типа лазера и обойти эту зону. Это безопасно, не больно и приятно. Аппарат отлично снимает спазмы и боль после тяжелых физических нагрузок, поэтому рекомендован спортсменам. Процедура максимально безопасна и разрешена даже беременным женщинам и при варикозном расширении вен.