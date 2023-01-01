СТВ – 22 года! Сотрудники телеканала рассказали о своей работе

Новости Беларуси. Каждый новый год – новый год в истории СТВ. Наш коллектив 1 января принимает многочисленные поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Королева, корреспондент телеканала СТВ:

Новостной формат – это сдержанность. Про него часто говорят: «С чувством, с толком, с расстановкой». А вот авторская журналистика – кухня души и таланта. Выпуски не могут быть одинаковыми, всегда нужно удивлять, питать зрителя. По крайней мере, так сказала наша ведущая Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, ведущая программы «Спорттаймер» на телеканале СТВ:

Это креатив, это полет, это твоя душа. Твоя душа парит, и это твоя программа, ты ее не можешь сделать плохо, потому что если ты сделаешь плохо, у тебя будет все болеть, правильно? Канал СТВ – он продолжатель традиций белорусского телевидения. Это здание было первое, где все начиналось. И мне очень приятно, что в далеком 1969 году мой дедушка имел к этому прямое отношение. Я очень благодарна за то, что я дома. А дома хочется, чтобы были порядок, уют, красота, доброта и все были родными. Поэтому здесь… Да здесь вообще великолепно. Александр Осенко в день рождения СТВ: «Наш коллектив может творить очень большие чудеса» (читать далее).

Полина Королева:

Начиналось СТВ с нескольких выпусков новостей в неделю, которые выходили в эфир в записи. Но сегодня информация – на вес золота. Еще более ценная – своевременная информация. Не только дикторы телеканала, но и корреспонденты выходят в эфир из эпицентра событий. И далеко не всегда это веселые мероприятия из культурной жизни страны.