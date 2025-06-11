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Как развиваются белорусские деревни? Поговорили с председателем Клецкого районного Совета депутатов

11 июня 2025 11:20
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Сохранив деревню, мы сохраним страну. Для Беларуси это очевидно, ведь наши корни там, среди запаханных полей, лесов и уютных подворий с цветами в палисаднике и колодцами. Вот только колодец – это уже вчерашний век. Сегодня рождается деревня будущего со всеми удобствами в доме и на улицах. А какой она будет и уже есть, рассказала наша гостья.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Суховей, председатель Клецкого районного Совета депутатов.

Александр Меженный, ведущий:
Расскажите, что отличает деревню в 2025-м от деревни прошлого?

Как развиваются белорусские деревни? Поговорили с председателем Клецкого районного Совета депутатов-2

Наталья Суховей, председатель Клецкого районного Совета депутатов:
В Клецком районе очень много хороших деревень, агрогородков. У нас есть такая деревня – это наша Морочь. Это такой самобытный уголок с определенной историей. Он находится на границе с Копыльским районом. Там проживают очень хорошие люди, которые очень любят свою малую родину и стараются сделать ее краше.

Юлия Самусенко, ведущая:
Расскажите о конкретных проектах, которые реализованы в Минской области. Как меняется инфраструктура?

Наталья Суховей:
Если говорить про наш агрогородок, то это центральная усадьба сельского совета. На территории имеется сельскохозяйственное предприятие, имеется учреждение образования, сельский дом культуры, районный центр ремесел, есть своя спортивная юношеская детская школа. Также медицинское обслуживание осуществляется в амбулатории общей практики. Также финансовые услуги оказываются в отделениях банка, имеется почтовое отделение.

Если говорить про то, какие проекты реализовывались в последние годы, то в первую очередь на территории агрогородка находится очень большой красивый парк. Местные жители совместно с депутатским корпусом местных советов организовали благоустройство. Проложено очень много тротуарных дорожек. Появилась на территории парка благоустроенная зона для купания, где разрешено это делать. Появилась волейбольная площадка, футбольное поле. Имеется детская площадка.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Меженный

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