Кочанова: Беларусь и Узбекистан придерживаются позиции, что все конфликты должны разрешаться мирным путём
Вопросы расширения узбекско-белорусских многоплановых отношений. Председатель Совета Республики в рамках официального визита в Ташкент встретилась с Президентом Узбекистана. Глава белорусской делегации передала Шавкату Мирзиёеву искренние приветствия и наилучшие пожелания от белорусского лидера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе переговоров стороны отметили динамичный рост объемов товарооборота. Страны успешно реализуют проекты кооперации в промышленности и сельском хозяйстве. Налажено продуктивное взаимодействие между регионами. Немалую роль в развитии и укреплении связей играет межпарламентский диалог. Стороны подчеркнули, что практику необходимо продолжать, включая обеспечение контроля и содействия своевременному исполнению договоренностей на высшем уровне.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Было очень отрадно услышать мнение руководителя такой великолепной страны о том, что сегодня парламентарии должны работать очень тесно, в тесном сотрудничестве, решая очень важные задачи для каждой страны. Это мир, согласие. Это работа над устранением бедности в странах. Есть еще уязвимые категории людей, которым нужна помощь. Мы услышали о достижениях Узбекистана, что очень важно. Сегодня Узбекистан развивается очень мощно. Мы это видели тогда, когда были здесь с официальным визитом в прошлом году. Сегодня от президента это услышали. Вы знаете, очень серьезные были сделаны заявления президента Узбекистана о тех конфликтных ситуациях, которые происходят в мире. И абсолютно мы придерживаемся такого же подхода в Беларуси, что все конфликты должны разрешаться мирным путем.
На полях Ассамблеи председатель Совета Республики участвовала не только в официальных мероприятиях, переговоры шли и в кулуарах, как говорится, «на ногах». Так, Наталья Кочанова пообщалась с коллегами из Алжира, Вьетнама и Казахстана. Главная тема – основные направления сотрудничества и области взаимодействия, способствующие укреплению связей между нашими странами, созданию благоприятных условий для совместных проектов и инициатив.