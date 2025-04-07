Кочанова: Беларусь и Узбекистан придерживаются позиции, что все конфликты должны разрешаться мирным путём

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Было очень отрадно услышать мнение руководителя такой великолепной страны о том, что сегодня парламентарии должны работать очень тесно, в тесном сотрудничестве, решая очень важные задачи для каждой страны. Это мир, согласие. Это работа над устранением бедности в странах. Есть еще уязвимые категории людей, которым нужна помощь. Мы услышали о достижениях Узбекистана, что очень важно. Сегодня Узбекистан развивается очень мощно. Мы это видели тогда, когда были здесь с официальным визитом в прошлом году. Сегодня от президента это услышали. Вы знаете, очень серьезные были сделаны заявления президента Узбекистана о тех конфликтных ситуациях, которые происходят в мире. И абсолютно мы придерживаемся такого же подхода в Беларуси, что все конфликты должны разрешаться мирным путем.