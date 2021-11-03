«Мне больше всего понравилась черепаха». В агрогородке Семукачи открылась живая лаборатория

Новости Беларуси. Первая в Могилевской области живая лаборатория появилась в агрогородке Семукачи. В исследовательском центре разместились четыре зоны, где школьники смогут развивать навыки в выращивании сельскохозяйственных культур и животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный проект реализуется по поручению Президента. Не так давно на республиканском семинаре-совещании о ходе сельхозработ в стране Александр Лукашенко отметил, что современным школьникам не хватает навыков в работе на земле и понимания, что и как появляется на нашем столе. Живые лаборатории помогут лучше разобраться в аграрном деле. Подробнее – в материале Юлии Мычки.

В бывшем детском саду теперь кудахчут куры, порхают голуби и ползают черепахи. Здание после капремонта обрело новую жизнь: здесь разместилась уникальная лаборатория. О жизни растений и животных она расскажет лучше любого учебника.

Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:

Кому-то нужно приготовить, вырастить растения, животных, чтобы они попали на наш стол. А как узнать ребенку, что он может выращивать растения, что он может ухаживать за животными, что это его? Учебники этому не научат, поверьте. Здесь у каждого будет шанс попробовать на практике.

За живой лабораторией можно и нужно не только наблюдать, но и заботиться. За каждым вольером закреплены целый класс и учитель. Ребята по очереди дежурят в живом уголке. Никита спешит покормить цесарок. В вольере он ведет себя крайне осторожно, ведь если напугать наседку, то она перестанет на время нести яйца, а этого допустить никак нельзя.

Никита Садовский, учащийся Семукачского учебно-педагогического комплекса:

Живая лаборатория – это очень круто, потому что в книгах мы только смотрим картинки и читаем, а здесь все живое, можно посмотреть, увидеть, понять. У нас будет еще дневник, в котором будем записывать все, что наблюдали.

Уже после первого посещения у каждого школьника появились свои любимчики. Ученик четвертого класса Артем Долгалев не отходит от уголка с черепахами. О жизни болотной амфибии ему интересно все.

Артем Долгалев, учащийся Семукачского учебно-педагогического комплекса:

Я уже тут походил, посмотрел всех животных, которые тут есть, и мне больше всего понравилась черепаха. Я тут прочитал, что она такая легкая, но она достигает полтора килограмма.

Гуси, куры, голуби, кролики и даже ежи. Животные приехали сюда из Могилевского зоосада. Все они прошли вакцинацию и для детей безопасны. Уход за ними – только часть живого проекта, не менее интересна лаборатория по растениеводству. Здесь научат, как из горсти семян можно получить вкусный и богатый урожай.

Виктория Шараева, директор Семукачского учебно-педагогического комплекса:

Мы будем проращивать разные сорта пшеницы, бобовых, также планируем высадить рассаду помидоров, чтобы провести исследовательскую работу и сделать выводы, какие сорта более подходят для нашего климата.