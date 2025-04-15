В Финляндии полицейские устроили забастовку из-за низких зарплат

Первая за почти 50 лет забастовка полицейских началась в Финляндии. Они требуют повышения зарплат и пообещали не выходить на работу в течение двух дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая за почти 50 лет забастовка полицейских началась в Финляндии. Они требуют повышения зарплат и пообещали не выходить на работу в течение двух дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этому предшествовали неудачные переговоры профсоюза и организации работодателей по вопросу повышения зарплаты 80 тысячам сотрудников. Требования полицейских повысить оклад почти на 8 % были отклонены. К забастовке (помимо полицейских) подключились сотрудники тюрем и работники государственного казначейства, которые также не вышли на работу.