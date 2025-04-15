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ВОЗ предупреждает о сбоях в работе в 70 странах из-за прекращения финансирования со стороны США

15 апреля 2025 13:45
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Всемирная организация здравоохранения предупреждает о сбоях в работе в 70 странах из-за прекращения финансирования со стороны США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ предупреждает о сбоях в работе в 70 странах из-за прекращения финансирования со стороны США-2

Сейчас ВОЗ испытывает дефицит в 600 миллионов долларов и вынуждена сокращать бюджет на ближайшие два года почти на 20 %. Недостаток средств уже негативно сказался на работе служб здравоохранения по всему миру. В десятках стран закрываются медучреждения, происходят сбои в поставках лекарств, люди теряют работу. Напомним, что решение о прекращении финансирования ВОЗ было принято президентом США. Решение мотивировано тем, что Штатам приходилось платить в бюджет организации непропорционально высокие взносы по сравнению с другими странами-участницами.

# США # Международная политика

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