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Bild: популярность лидера АдГ Вайдель снизилась, Мерц наоборот поднялся

15 апреля 2025 14:04
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Популярность Алисы Вайдель, лидера партии «Альтернатива для Германии», упала, и она опустилась с 13-го на 17-е место в рейтинге INSA. Об этом пишет РИА Новости.

Bild: популярность лидера АдГ Вайдель снизилась, Мерц наоборот поднялся-1

Фото: pixabay

Лидер ХДС Фридрих Мерц поднялся с 11-го на 9-е место, а Ларс Клингбайль из СДПГ занял третье место. Первое место сохранил за собой министр обороны Борис Писториус, на втором месте – премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

# Международная политика

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