Bild: популярность лидера АдГ Вайдель снизилась, Мерц наоборот поднялся

Популярность Алисы Вайдель, лидера партии «Альтернатива для Германии», упала, и она опустилась с 13-го на 17-е место в рейтинге INSA. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер ХДС Фридрих Мерц поднялся с 11-го на 9-е место, а Ларс Клингбайль из СДПГ занял третье место. Первое место сохранил за собой министр обороны Борис Писториус, на втором месте – премьер-министр Баварии Маркус Зедер.